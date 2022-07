¿De ser amigos a enemigos? Sorpresiva declaración sobre Yerry Mina

Tras su salida del Manchester City, sabiendo que no tenía ninguna oportunidad teniendo a Erling Haaland y a Julián Álvarez como nuevos compañeros, Gabriel Jesús salió del conjunto ciudadano, pero seguirá en la Premier League. Arsenal pagó 52 millones de euros por el delantero brasileño, que ya empieza a descrestar en Londres y en Estados Unidos.

Los ‘Gunners’ se preparan con la necesidad de volver a ser protagonistas en la Premier League. Gabriel Jesús recaló en el Arsenal que está haciendo su pretemporada en Estados Unidos. Los londinenses se midieron ante el Everton de Yerry Mina en un amistoso.

Arsenal sacó el resultado deseado en este compromiso. Mikel Arteta le ganó la disputa a Frank Lampard en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos. Gabriel Jesús ya debutó fino con el conjunto londinense anotando el primer gol. Más allá del importante gol, y su inicio goleador con los ‘Gunners’, hubo una riña entre el brasileño y Yerry Mina.

Ambos jugadores fueron compañeros en el Palmeiras de Brasil, pero Gabriel Jesús quedó desconcertado con este capítulo que vivió con el colombiano. Yerry Mina lo increpó y le empezó a decir algunas palabras fuertes. Gabriel Jesús habló con TNT Sports, ‘yo jugué con Yerry Mina antes en Palmeiras y éramos muy cercanos. Después no sé por qué empezó a atacarme, a molestar en mi pecho y a hablar mierda, no sé por qué, ni cuál era su motivo. Al final yo ya no soy un niño y también le respondí. Al final son cosas del juego’.

Gabriel Jesús mantuvo que todo quedó dentro de la cancha, y son cosas que se viven habitualmente en las canchas. Sin embargo, se sorprendió por la conversación que tuvo en medio del enfrentamiento entre Arsenal y Everton en pretemporada. Esta será tan solo la primera discusión entre ambos jugadores.