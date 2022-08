Gabriel Fuentes jugará en Europa: entre dicha y tristeza de seguidores

Los hinchas del Junior de Barranquilla se ilusionan cada semestre con tener un buen torneo. No en vano, algunos periodistas han llamado al club, “el PSG colombiano” por sus grandes inversiones que solo un equipo con el poderío de los Char, o los Al-Khelaïfi de Colombia podrían hacer. Cómo explican salir de un valioso, Miguel Ángel Borja y traer minutos después a Carlos Bacca que demuestra su calidad y jerarquía cuando está en el terreno de juego.

Sin embargo, el semblante parece ser otro. Defendido por referentes como Didier Moreno en la institución, Juan Cruz Real vive un dolor de cabeza cada fecha en la Liga BetPlay 2022-II. Desde que llegó, no estuvo en la sintonía de los aficionados del Junior y todavía no ha podido calar dentro del corazón de los aficionados. Su proyecto deportivo está en riesgo semana tras semana, pero ha podido enderezar su camino últimamente gracias a ese triunfo al final contra el Deportes Tolima.



Lo mismo pasa con uno que otro jugador de la institución. Gabriel Fuentes, el samario de 25 años ha estado en la boca del lobo en su experiencia con el Junior de Barranquilla. Se gana el amor de algunos, y el odio de muchos. Su talento no se pone en discusión, le da mucha salida por la banda izquierda a cualquier equipo, pero la cabeza es lo que le ha quitado mucho protagonismo. No obstante, el cuadro barranquillero llegó a un acuerdo con el Real Zaragoza de la Liga SmartBank, o Segunda División de España para prestar al lateral zurdo hasta el final del 2023 guardando una opción de compra que los ibéricos podrían pagar.



Con el nuevo sistema de Juan Cruz Real formando una línea de tres en defensa, Gabriel Fuentes empezó a perder protagonismo, y el estratega argentino hasta lo empezó a meter en posiciones desconocidas. Jugó como interior donde su labor no pesó y volvió a estar apercibido con el tema del juego brusco y el choque actuando en la medular. Así las cosas, un cambio de dorsal, los pocos minutos y un Nilson Castrillón que le robó el costado, Fuentes empezó a oír intereses de Europa. La liga turca lo buscó, pero todo terminó con su incorporación al Real Zaragoza de la Segunda División de España.



191 partidos, cinco goles y cuatro temporadas desde que el Junior se fijó en el joven de 21 años del Barranquilla Fútbol Club llegan a una pausa. Una cesión en donde a final del 2023, Gabriel Fuentes podría regresar al Junior de Barranquilla, o bien, ser un trampolín para continuar en Europa. La prensa española lo caracterizó como un lateral izquierdo de buena salida, con carácter, pero con un problema grande con las tarjetas. Como tiburón acumula siete expulsiones, mientras que, en su carrera deportiva, cosecha diez rojas.



Gabriel Fuentes presentará los exámenes médicos el miércoles 31 de agosto en España. Su futuro estará sujeto a saber si los pasa, de lo contrario, sería difícil que juegue en Europa, pues el mercado cierra en la madrugada del primero de septiembre. Felipe Sierra, periodista de Win Sports informó que la opción de compra equivale a 1,2 millones de euros por el 70% de sus derechos.



Su partida del Junior de Barranquilla se presta para todo tipo de interpretaciones en las redes. Los seguidores del cuadro atlanticense han festejado su salida en Twitter con los siguientes comentarios: