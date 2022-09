Yerry Mina sigue sin vencer críticas: dardo de un referente de Premier

Mientras Yerry Mina acelera en su recuperación de la lesión del tobillo, no paran de caerle críticas. Ese defensor central que en el Everton lo ubicaban como un líder en la zaga defensiva, ha dejado de estar en el óptimo nivel, y se ha encontrado con un sinfín de imposibilidades de estar en la cancha, y en la Selección Colombia bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

No debe ser para nada fácil la vida de Yerry Mina en estos momentos, pues el deseo de todos los jugadores es desempeñarse en el terreno de juego. Pero las lesiones le han quitado esa posibilidad últimamente. El de Guachené, Cauca se lesionó el 6 de agosto, e inmediatamente, se fue a tratar en la ciudad colombiana de Cali. El médico Portela del Deportivo Cali estuvo pendiente de su tobillo con el objetivo de recuperarlo pronto.



Sin embargo, nada pudo acelerar los dos meses que le dieron de baja a Yerry Mina. Por esta razón, faltan diez días para que Yerry pueda volver a los terrenos de juego, pero la decisión sin duda alguna, la tendrá Frank Lampard al ver en qué condiciones llegaría el colombiano.



Ningún jugador quiere perderse ningún partido, y menos por recurrentes golpes, como ha sido habitual en el líder de la zaga defensiva, Yerry Mina. Everton se cansa también, y empieza a meditar si renovarlo, o esperar hasta invierno con el objetivo de venderlo. Yerry tiene contrato hasta el verano del 2023, y anteriormente hablaron de una ampliación.



No solo tiene que enfrentarse a las lesiones, sino que de ahí se desprenden una cantidad enorme de críticas que le llueven a Yerry Mina. Gabriel Agbonlahor habló en Football Insider sobre lo que bien Everton y el colombiano actualmente, “no creo que Yerry Mina se merezca un nuevo contrato, si los jugadores son propensos a lesionarse, hay que deshacerse de ellos. No es un lugar amigable para estar como entrenador, tienes que hacer lo mejor para el club. Los defensas centrales necesitan estar en forma en todo el momento”.



Pero eso no acabó ahí. Agbonlahor agregó, “todos los clubes quieren firmar jugadores que no estén lesionados todo el tiempo. Yerry Mina siempre está lesionado, no le sirve al club cuando está lesionado. Cuando miras su historial de lesiones, no tendría sentido ofrecerle un nuevo contrato”. Solo queda esperar qué decida Frank Lampard cuando se recupere y si los directivos ‘Toffees’ buscarán ampliarle su vínculo laboral.