¿Lo hablaría con Falcao? Versiones cruzadas sobre James a fútbol turco

El futuro de James Rodríguez. La novela que se alarga día tras día y que no parece tener un final cercano. ¿O sí?

En la danza de rumores que es el próximo equipo del zurdo, un supuesto viejo pretendiente habría vuelto a levantar la mano por él. La probable oferta llegaría de Turquía y sería la salida desesperada a una realidad en Catar, donde nadie en Al-Rayyan quiere verlo.



¿El equipo? Galatasaray, el mismo donde estuvo Falcao hasta hace poco más de un año, de donde salió porque, curiosamente, les pareció muy caro para pasar tanto tiempo en la enfermería.



Y aquí vienen las contradicciones. El periodista Bışar Özbey dice que el zurdo ya va a bordo de un avión hacia Italia para adelantar las revisiones y requisitos contractuales: “nunca me meto en el este tipo de periodismo, pero el avión que llevará a James Rodríguez al Galatasaray está volando a Italia en este momento”, dijo en su cuenta de Twitter. Suma un detalle al supuesto viaje y es que estaría acompañado de Mauro Icardi, quien también busca equipo tras la decisión de PSG de no contar con él.



Sin embargo, otro periodista niega por completo esa versión: “Las afirmaciones de James Rodríguez no son ciertas. Al Galatasaray no le interesa”, publicó Yakup Çınar.



¿De dónde sale la versión? Al parecer, de la oficina de Jorge Mendes, quien lucha por buscarle club a uno de sus pupilos en medio de la gran molestia que generó en Catar su última entrevista. Lo cierto es que aunque se ofreció al Valencia y puso a correr a todo el mundo con su regreso a España, en realidad nunca estuvo en los planes.



Esta vez se habla de un supuesto interés que ya surgió hace meses pero que en Galatasaray podrían no tener tan decidido. Y es que no tendrían por qué pues la última experiencia con un colombiano -Falcao- acabó mal, sin sacar provecho de sus goles y negociando la finalización del contrato, que en ese momento, sobre los 5 millones de euros, según varios medios, les pareció muy caro. James ha dicho que rebajaría su salario pero hoy percibe el doble de esa cantidad, lo que complica un posible contrato.



Por ahora lo que le queda es trabajar en Al--Rayyan y no hablar mucho más. A estas alturas del mercado, con ligas que como la turca cierran a finales de esta semana 88 de septiembre), 'calladito se ve más bonito'.