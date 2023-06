Se pinchó el sueño: Sinisterra y Durán se despedirían de la Premier

Difícil saber cuál generó más expectativa: uno fue la transferencia récord de su club y el otro la perla joven que aterrizó en invierno y que no hizo falta para asegurarse en puestos europeos. Para todos fue una decepción, más allá de cualquier discurso.

Por Luis Sinisterra pagó Leeds 25 millones de euros, más de lo que se pagó nunca por nadie en más de 100 años de historia. Por Durán se desembolsaron 18 millones de euros en enero y parecía tan necesaria su presencia que lo sacaron de la concentración de la Selección Colombia Sub-20 en pleno Sudamericano para que jugara cuanto antes. Ninguna expectativa se cumplió.



Sinisterra, el segundo colombiano más valioso del momento según Transfermarkt, llegó como goleador de Feyenoord, en una temporada de 23 goles en 49 partidos y la final de la Conference League contra Roma, pero el aterrizaje le costó demasiado: apenas jugó 22 partidos y marcó 7 goles por culpa de las lesiones.



Cuando se confirmó el descenso del histórico club, él estaba en la enfermería, a donde ingresó el 25 de abril. Ahora es el gran candidato a irse pues, en la segunda división, no hay manera de pagar su alto salario, una complicación que también sufre Robin Koch, Jack Harrison y Weston McKennie, este último cedido por Juventus.



Pero, ¿quién querrá a un jugador con alto salario y tantas lesiones? Es el lío. El contrato es hasta 2027 y es difícil una venta definitiva, como querría Leeds tras semejante inversión. Por eso lo más probable sería un préstamo y en esa tarea estarían ya con equipos de la Premier, aunque se intentaría también un acercamiento con AC Milan y Bayer Leverkusen, que lo rondaban antes de la firma con los británicos.



Promesa incumplida



En la otra acera, Jhon Durán. A sus 19 años era la perla de la MLS y su llegada a Aston Villa, con Juan Pablo Ángel su antecesor de por medio en las fotos, era expectativa pura.



¿Fue mucha presión? Solo Unai Emery lo sabe. No es tan fácil entenderle su discurso lleno de elogios y, al tiempo, su realidad de solo 126 minutos en campo y ningún gol. ¿Para eso lo privó de un Sudamericano y de un Mundial? ¿Necesitaba completar una buena lista de suplentes?



Pero a diferencia de Sinisterra, a Durán lo cederían para que complete su adaptación y regrese pronto para dar una mano y en este mismo mercado buscarían un delantero goleador, incluso veterano, para hacer frente al torneo internacional.



La tristeza es que, después de considerarse ambos piezas clave de Néstor Lorenzo en la selección mayor, ambos podrían terminar en la segunda división de Inglaterra, donde al menos podría tener la continuidad que les fue negada en la actual temporada. ¿Quién gana? Los jugadores, claramente, no...