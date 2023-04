Quintero defiende a James: ‘Vive tema particular y no es el más malo’

Juan Fernando Quintero está cada vez más cerca de volver a jugar con el Junior de Barranquilla, pues está superando la última fase de recuperación de una lesión que lo sacó de las canchas por un mes y que no lo dejó jugar tampoco con la Selección Colombia.



Sin embargo, Juanfer sacó tiempo para hablar de la Tricolor y de su gran amigo, James Rodríguez, a quien considera un hermano. Quintero defendió a James ahora que lo critican por salir del Olympiacos a falta de menos de dos meses para terminar la temporada.



“Ha sido una persona exitosa, y porque viva un tema particular no va a ser el más malo”, apuntó Quintero en charla con ‘Habla Deportes’.



“Todos tenemos que saber el contexto de todo, por algo pasaron las cosas y por qué pasaron. No soy nadie para atreverme a decir nada, simplemente él sabe que como amigo y el respeto que le tengo, y como jugador también, sé lo que ha significado para nuestro fútbol, y vivo agradecido porque nos ha abierto las puertas a muchos, a que nos vean diferente también”, añadió Juanfer.



“Hoy la realidad es otra, pero con fe sé que seguramente va a tomar la mejor decisión”, dijo sobre el próximo equipo con el que arregle el ‘10’ de la Selección,



“Uno nunca sabe qué pasa, pero por algo pasan estas cosas y seguramente él va a aprender de esto para lo que se viene. Soy positivo y esperanzado en que la decisión que tomará será la correcta, porque lo necesitamos para la Selección”, puntualizó.