¿James regresa a la Premier? ¿Lo quiere West Ham? Lo que se dice allá

En la novela de James Rodríguez se escribe una línea casi cada día. Los rumores sobre su futuro van y vienen y es difícil saber qué hay de realidad, pues desde su propio entorno se deslizan cada tanto historias, unas ciertas pero muchas otras no.

En los últimos días se habló de su decisión de irse de Al-Rayyan tras una temporada que acabó siendo decepcionante en términos de competencia. Se dice que ya los directivos conocen la inconformidad, que va más allá de un comentario en Twitch, en el que dijo que se iría ya mismo.

Del comentario hizo eco el reconocido periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes en Europa, y eso le dio más validez a la aparente decisión del colombiano de regresar el fútbol de Europa. Pero una cosa es que él quiera hacerlo y otra distinta que tenga la opción real de volver a una liga tan competitiva como la Premier League, con la que recientemente ha sido relacionado.



Al consultar la prensa británica la verdad es que no hay mayores indicios de una posible operación que lleve al creativo de regreso a la Premier League, tras su experiencia en Everton. ¿Por qué no se habla de tema?



"Fuentes serias alrededor del club no hacen referencia al nombre de James. Si bien los martillos estarían buscando in reemplazo a una posible salida del argentino Manu Lanzini no se ve al colombiano como el indicado debido al juego muy rápido de los de Moyes en el medio campo", explicó desde Inglaterra el periodista Luis Fernando Restrepo.



West Ham en efecto podría desprenderse pronto de Lanzini, pero no tendría a James en su consideración para reemplazarlo. Hoy tiene abiertos dos frentes, uno es la semifinal de la Europa League (va abajo en la llave contra Eintracht Frankfurt por 2-1) y el otro es sumar victorias en las tres fechas que le quedan de Premier para intentar el regreso a la zona de clasificación a este mismo torneo en la próximo temporada, que hoy tiene a tres puntos.



"Esperemos a ver si es o no otra estrategia de Jorge Mendes para poner a sonar en la prensa a sus representados", explicó Restrepo.



Hacer sonar el nombre de James no es una estrategia nueva de parte de Jorge Mendes, quien sabe aprovechar sus contactos en distintos clubes para crear la idea de una alta demanda que no siempre es real. Hay que esperar a ver qué pasa con James: ¿realidad o ficción su opción de jugar en la Premier? Por ahora parece lo segundo.