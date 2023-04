¡Sí tiene mercado! Primer club que iría por James: ya lo buscó antes

Tener fe es creer en algo sin una sola evidencia. Defenderlo incluso cuando todas las señales están en contra. Apostar cuando nadie más se anima, sin miedo, sin dudas.

James Rodríguez acaba de salida de Olympiacos antes de la finalización de su contrato, la cuarta vez en los últimos cuatro años que le ocurre. Siempre hubo una explicación: no tuvo espacio en Real Madrid con Zidane, Benítez le mostró la salida en su prime acto de gobierno en Everton, nunca fue parte de Al-Rayyan y ahora tampoco de Olympiacos, al que deja dos meses y medio antes del final de su contrato.

Pero nada de eso parece persuadir a un equipo que lo quiso cuando terminó su fatal aventura en Catar y que iría por él de nuevo. Sí, aún tiene mercado.

Se trata del Botafogo de Brasil, equipo que lo contactó e inclusive le hizo una oferta, la cual fue rechazada, al parecer porque el jugador quería volver a intentarlo en Europa. Pronto, evidentemente, se le acabó esa motivación.



Pero 'el fogao' no desiste y, según John Textor, máximo accionista y presidente del club, volverá a jugarse sus cartas: “Me gusta ver a estos grandes jugadores, es un caso parecido con Cavani, Zahavi... Llevo muchos años viendo a James, mis hijos también”, dijo en rueda de prensa antes de la victoria 2-1 contra Sao paulo por el Brasileirao.



Para él, sus 6 goles en 20 partidos y sus 5 asistencias no son despreciables, aunque ahora mismo parezca que no es relevante: “Estos jugadores deben querer ser elegidos, querer estar aquí, deben querer jugar. Es genial, no sé por qué no le fue bien en el otro club, pero si el gran jugador llega por el precio justo”, añadió.



¡Momento! Aquí hay un primer detalle. Habla de jugadores que "quieran estar". Una y otra vez menciona el compromiso y deja un mensaje para Jorge Mendes, agente del zurdo: si quieren algo, esta vez tendrán que dar el paso ellos.



“Me gusta monitorear, es cierto que hablamos con el representante. Pero hasta que diga que quiere jugar aquí, ese es el momento clave para mí. Necesita levantar el teléfono y decir que quiere jugar en el Botafogo. Eso no ha sucedido todavía. Seguiremos buscando, pero hasta ahora no ha pasado nada”, detalló.



El directivo sabe que la situación ahora es muy distinta a la de mediados del año pasado: ya no hay mercado en Europa, su salida abrupta es otro golpe a su complicada imagen y necesita una oportunidad de jugar ahora, a un par de meses de la fecha FIFA y a cinco meses del inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026, si es que quiere asegurar su presencia en la Selección Colombia. Entiende que tiene todo a su favor.



“Puede ser una respuesta que decepcione a los fans. Pero no contrato celebridades. Buscamos buenos jugadores para el equipo, para la reserva y para la base. Si tienes una oportunidad que se ajusta a tu presupuesto y que se puede desarrollar, intentémosla”, concluyó.



Sucede que hoy James puede encajar en ese rol de celebridad, pero también vale recordar que es el agente libre más caro del mercado mundial y esos 9 millones de euros de cotización son una de sus pocas cartas a la hora de una negociación



El tema también pasa por la oferta económica: se sabe que Brasil paga bien y mueve un importante mercadeo, pero no es fácil que pague los cerca de 3 millones de euros que ganaría el colombiano en Olympiacos y que sería su punto de partido para una conversación. Si llegara a Brasil sería récord. Pero en ese país está su amigo Marcelo, hay buena vitrina, es América Latina pero con dinero... podría cerrarle el trato. Es pronto para saber pero es evidente que nadie se mantiene ajeno a la realidad de la ganga que es el hombre de la mágica zurda.