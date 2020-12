No hay dicha completa: Falcao sigue perdiendo apoyos en Galatasaray

A primera hora eran todo sonrisas: Falcao compartía la satisfacción de volver a las prácticas de Galatasaray, tras dos meses exactos de ausencia por lesión.

El trabajo con el grupo en Galatasaray por fin era normal, al ritmo de sus compañeros, sonreía el colombiano.

Pero a segunda hora Mustafa Cengiz, presidente de Galatasaray, abría de nuevo el interrogante sobre su futuro.



“Falcao García es una persona digna , un futbolista honorable. Creo que no pondrá al Galatasaray en una situación difícil. ¿Se quedará en enero o se irá? No lo sé”, dijo.



Adiós al entusiasmo. Es un hecho que no cumplir las expectativas, más que un golpe al corazón, es un golpe al bolsillo, y el de Galatasaray está medio roto tras la pandemia.



Por eso los teléfonos están desocupados y a la espera de una propuesta por sus servicios. En el pasado lo buscaron desde Arabia Saudí pero entonces sí había apoyos que decía NO con certeza. Lo de la MLS se dice pero no se prueba.



Es verdad que el colombiano sigue siendo el goleador, a pesar de la ventaja que ha dado. Pero cada vez menos lo esperan y más lo ven fuera de Turquía. Cada día, de hecho, se menciona un nuevo reemplazo para su puesto. Él mismo había dicho ya lo que ahora sugiere el presidente: puede pasar que en enero tenga que irse, aunque él quisiera revancha. Tantas veces le pasó que su cuerpo no obedeciera a su cabeza, que ya casi está acostumbrado...