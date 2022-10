¿Cardona, caso perdido? Piden piedad pero él prefiere el escándalo

Edwin Cardona envuelto en un escándalo extra futbolístico. No es una novedad, infortunadamente. Pero ¿es tan grave como para rescindir su contrato? Esa es la discusión que se origina y el Argentina y se traslada a Colombia.

La última 'gracia' es la pillada mientras conducía en estado de embriaguez: “se lo detuvo en un control en Macacha Güemes y Juana Manso (Puerto Madero). El 12 de octubre cerca de las 00 horas. 1,81 g/l en sangre. Se remitió auto y retuvo licencia (tiene que hacer un curso para recuperarla). Él actuó correctamente en todo el procedimiento, no hubo resistencia”, dijo TN, citando el informe policial.



En todo caso se recuperó bien de la resaca, entrenó con normalidad este jueves y estuvo a disposición de Racing para el remate de Liga. Pero eso no significa que el equipo lo vaya a pasar por alto.



"Desde la dirigencia del conjunto de Avellaneda decidieron castigar el comportamiento extrafutbolístico del volante colombiano y, en principio, le darían una sanción económica. No obstante, no se descarta para nada que a eso se sume un complemento en lo deportivo", dijo TyC Sports sobre las primeras decisiones que se contemplan.



Otros más radicales aseguran que hay méritos suficientes para prescindir de un jugador que no hace diferencia en la cancha, que además cuesta una fortuna y que puede ser uno de los fichajes más decepcionantes de los últimos años. ¿Qué castigo merece el colombiano? Depende a quién se le pregunta.



Piden piedad con el 'niño terrible'



Al conocerse el escándalo de ese control de alcoholemia que lo dejó sin carro y sin licencia (debe hacer un curso para recuperarla), las justificaciones vinieron desde el entorno del jugador.



Respecto de un castigo formal al jugador, simplemente se informó que nadie ha contactado a sus representantes para hablar de terminaciones de contrato o algo similar. No significa que no pase en el futuro, pero hasta este jueves no había ocurrido.



"Todo es especulación, no creo que por esto rescindan es una falta pero no es reincidente y ese contexto es de tener en cuenta", dijo una fuente que considera una falta real su detención en estado de embriaguez, pero no la causal del despido que muchos exigen.



Otra perla al collar de polémicas



Dicen los allegados al jugador que la falta de Cardona no es una reincidencia. ¿Pero en realidad es así? Depende. Puede que no el estado de embriaguez, pero no significa que las polémicas no se hayan vuelto la constante en la hoja de vida del antioqueño.



Un repaso solo en Racing: el mes pasado, el técnico Gago lo dejó por fuera de la convocatoria porque estaba con "exceso de peso"; en el partido contra Platense se le vio con pereza en la entrada en calor, que no fue tal porque prácticamente no se movió; frente a Unión se cruzó con varios hinchas que lo insultaron y silbaron y les respondió gesticulando que traducían un "sigan hablando".

​

​No se mencionan el escándalo de la denuncia de violencia de género de unas mujeres a las que él y otros compañeros colombianos habrían agredido (acabó mediando un acuerdo con las querellantes) cuando jugaban en Boca Juniors o la sanción de la FIFA por insulto racista en un amistoso de la Selección Colombia que le costó, al final, la exclusión del Mundial. Pero todo sucedió y él lo sabe.



El lío gordo, aunque suene a chiste, es que el jugador le costará a Racing 3,3 millones de dólares por un préstamo hasta diciembre de 2024, plazo que difícilmente se cumplirá, aunque Racing pierda el casi millón de dólares que ha pagado hasta ahora. Preferirían un mal arreglo que un buen pleito. No habría mucha paciencia porque en el campo tampoco ha dado Cardona una razón de peso para evitar el regreso a Xolos de Tijuana. Parece la historia sin fin... tristemente.