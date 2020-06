Ultimátum del Cali por Andrés Felipe Roa: 'Tienen 13 días para pagar'

La paciencia del Deportivo Cali tiene un límite y está contemplado en un contrato formal: el 30 de junio de 2020.

Ese día se vence el préstamo de Andrés Felipe Roa y es el día D para que, según explicó Marco Caicedo, presidente del equipo vallecaucano, se decida el futuro del jugador en el fútbol de Argentina.



“Tienen 13 días para pagar. Si Independiente no paga, pierden al jugador. Hasta ahora hubo una oferta que hicieron hace dos meses, que la rechazamos tajantemente. Desde ese entonces, no ha habido más respuesta por parte de ellos”, dijo el directivo en declaraciones a la web ‘Soy del Rojo’.



Se refiere Caicedo al pago de de 900 mil dólares que adeuda el club argentino, de 1,8 millones pactados por el 80 por ciento de los derechos federativos del jugador, en cómodas cuotas a 12 meses, lo que en su momento calificó él mismo como una propuesta "sin pies ni cabeza".



Roa llegó a Independiente en 2019, bajo el mando de Sebastián Beccacece, y ha jugado 16 partidos, con dos goles anotados. Hoy la incertidumbre es total sobre el reinicio de la Superliga de Argentina y la crisis económica se ha complicado.



Ante este panorama, Caicedo asegura que, si no se recibe el pago en 13 días, el jugador tendrá que regresar al Deportivo Cali.