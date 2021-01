¡Prográmese! Los partidos de los colombianos en el inicio del 2021

El 2021 empezó cargado de fútbol y en el primer fin de semana del año, las principales ligas del mundo, con colombianos a bordo, regresan a competencias tras un breve receso.



Yerry Mina y James Rodríguez fueron los primeros en tener acción y, en la jornada de este viernes 1 de enero de la Premier League, cayeron derrotados por 0-1 frente al West Ham.



Ahora, el turno es para los demás representantes del país en el exterior, quienes seguramente tendrán sus primeros minutos del 2021 en las diferentes ligas del mundo. ¡Prográmese!

Sábado 2 de enero

Liga de España



8:00 a.m. Carlos Bacca: Villarreal vs Levante.

3:00 p.m. Jeison Murillo: Real Madrid vs Celta de Vigo.



Premier League



7:30 a.m. Dávinson Sánchez - Ian Poveda: Tottenham vs Leeds.



Liga de Turquía



11:30 a.m. Radamel Falcao García: Galatasaray vs Antalyaspor.



Liga de Escocia



7:30 a.m. Alfredo Morelos: Rangers vs Celtic.



Liga de Argentina



7:30 p.m. Sebastian Villa, Edwin Cardona, Franl Fabra, Jorman Campuzano – Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal: Boca Juniors vs River Plate.



Domingo 3 de enero

Liga de España



11:30 a.m. Luis Javier Suárez: Éibar vs Granada.



Serie A



9:00 a.m. Duván Zapata, Luis Muriel, Johan Mojica: Atalanta vs Sassuolo.

9:00 a.m. David Ospina: Cagliari vs Napoli.

12:00 p.m. Andrés Tello: Benevento vs Milan.

2:45 p.m. Juan Cuadrado: Juventus vs Udinese.



Liga de Portugal



4:00 p.m. Matheus Uribe, Luis Díaz: Porto vs Moreirense.