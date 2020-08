¿Se quedan o cambian?... Colombianos que no tienen definido su futuro

La actualidad de varios futbolistas colombianos, principalmente en España, sigue en vilo para definir su futuro. Algunos clubes son dueños de su pase, pero tampoco los necesitan en sus equipos y por eso los ceden.



Sin embargo, ahora que terminó otra temporada, hay futbolistas de buen presente que deben volver a sus clubes, pero sigue sin saberse si finalmente tendrán opción en jugar o serán nuevamente prestados.

Uno de ellos es Juan Camilo 'Cucho' Hernández. El colombiano que descendió con Mallorca tuvo una buena temporada y ahora Watford, dueño de su pase, definirá en las próximas semanas su futuro. No se quedaría en Inglaterra.



Luis Suárez, con Zaragoza, es la gran figura y no podría disputar los playoffs para el ascenso en España. El mismo club, Watford, no haría más largo su préstamo y lo pide de vuelta, aunque se desconoce si jugaría allí.



Bernardo Espinosa es otro de los jugadores del país, también en España, que sigue sin definirse su futuro. Espinosa descendió con Espanyol y debe volver a Girona, el dueño de su pase. ¿Se quedará?



Finalmente está Jeison Murillo, la gran figura de Celta de Vigo, que se salvó del descenso. El central de la Selección Colombia es jugador de Sampdoria, que lo cedió y ahora debe volver a Italia. El futbolista, hasta el momento, no jugaría de nuevo con el club español ni italiano.