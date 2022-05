Un descenso, lesiones y goles: balance de los cafeteros en el exterior

Otro fin de semana en el que los futbolistas colombianos fueron protagonistas. Eso sí con realidades muy diferentes. Mientras unos fueron figuras con goles, asistencias o atajadas, otros coquetean con el descenso. Incluso uno ya se despidió de primera división.

Arqueros

David Ospina: fue titular y gran figura el sábado en la victoria 0-1 del Napoli en casa del Torino.



Defensas

Yerry Mina: fue titular el domingo en la victoria 1-2 del Everton en casa del Leicester City. Salió al minuto 18 por lesión.

Carlos Cuesta: jugó el viernes en empate a dos del Genk belga en casa del Charleroi. Ingresó al minuto 89.

Daniel Muñoz: no jugó el viernes en empate a dos del Genk belga en casa del Charleroi.

Davinson Sánchez: jugó el sábado en el empate a uno del Tottenham con Liverpool. Ingresó al minuto 78.

Frank Fabra: no jugó el sábado en a victoria 0-2 de Boca Juniors en casa de Tigre.

​Jhon Lucumí: fue titular el viernes en empate a dos del Genk belga en casa del Charleroi. Disputó la totalidad del encuentro.

Johan Mojica: no jugó el sábado en la derrota 3-0 del Elche en casa del Cádiz.

Stefan Medina: fue titular el sábado en el empate a dos del Monterrey mexicano contra Atlético San Luis. Jugó la totalidad del encuentro, pero su equipo perdió en los penaltis.

Jeison Murillo: fue suplente el sábado en la victoria 4-0 del Celta contra Alavés.

Helibelton Palacios: fue titular el sábado en la derrota 3-0 del Elche en casa del Cádiz. Disputó la totalidad del encuentro.

Santiago Arias: jugó el sábado en la victoria 2-6 del Granada en casa del Mallorca. Ingresó al minuto 77.

Deiver Machado: jugó el domingo en la victoria 1-2 del Lens en casa del Reims. Ingresó al minuto 65.

Volantes

Gustavo Cuéllar​: fue titular el sábado en la victoria 2-4 del Al-Hilal saudí en casa del Dhamk. Salió en el entretiempo por lesión y se pierde el resto de la temporada.

Edwin Cardona: fue titular el viernes en el empate a uno de Racin con San Lorenzo. Disputó la totalidad del encuentro.

Juan Fernando Quintero: no jugó el domingo en la victoria 2-1 de River Plate frente a Platense.

Juan Guillermo Cuadrado: fue titular el viernes en la derrota 2-1 de la Juventus en casa del Genoa. Jugó 60 minutos.

Jefferson Lerma: no jugó el sábado en la victoria 1-0 del Bournemouth contra Millwall.

Matheus Uribe: no jugó el sábado en la victoria 0-1 del Porto en casa del Benfica. Su equipo quedó campeón de la Liga NOS.

Victor Cantillo: fue titular el domingo en la victoria 0-1 del Corinthians en casa del Bragantino. Jugó 69 minutos.

Wilmar Barrios: fue titular el sábado en la victoria 1-0 del Zenit ruso frente al Khimki. Disputó la totalidad del encuentro.

Steven Alzate: fue suplente el sábado en la victoria 4-0 del Brighton contra el Manchester United.

Jaminton Campaz: jugó el domingo en la derrota 1-0 del Gremio en casa de Cruzeiro. Ingresó al minuto 78.

Jorman Campuzano: fue titular el sábado en la victoria 0-2 de Boca Juniors en casa de Tigre. Al 90+2' fue amonestado y disputó la totalidad del encuentro.

Kevin Agudelo: fue titular el domingo en la derrota 1-3 del Spezia frente al Atalanta. Jugó 68 minutos.

Éder Álvarez Balanta: fue titular el domingo en la victoria 0-2 del Brujas belga en casa del Union ST Gilloise.

Delanteros

Falcao: jugó el domingo en el empate a cero del Rayo Vallecano con Getafe. Ingresó al minuto 72.

Alfredo Morelos: no jugó el domingo en la victoria 2-0 del Rangers escocés contra Dundee.

Luis Díaz: fue titular y gran figura el sábado en el empate a uno de Liverpool con Tottenham. Marcó al minuto 74 y disputó la totalidad del encuentro.

Luis Fernando Muriel: fue titular el domingo en la victoria 1-3 del Atalanta en casa del Spezia. Anotó al minuto 16, asistió al 87' y fue sustituido al 90+2'.

Luis Sinisterra: fue titular el domingo en el empate a dos del Feyenoord neerlandés con PSV. Asistió al minuto 86 y disputó la totalidad del encuentro.

Luis Suárez: fue titular el sábado en la victoria 2-6 del Granada en casa del Mallorca. Marcó al minuto 6 y al 52' fue sustituido por lesión.

Rafael Santos Borré: no jugó el domingo en el empate a uno del Eintracht Frankfurt con Borussia Monchengladbach.

Juan Camilo Hernández: no jugó el sábado en la derrota 1-0 del Watford en casa del Crystal Palace. Su equipo confirmó el descenso a la segunda categoría del fútbol inglés.

Duván Zapata: no jugó el domingo en la victoria 1-3 del Atalanta en casa del Spezia.

Cristian Arango: fue titular el sábado en el empate a dos de Los Ángeles FC con Philadelp´hia Union. Disputó la totalidad del encuentro.