¿Busca gangas en mercado? Colombianos descendidos en Brasil, en oferta

Bajó el telón del Brasileirao y, en vez de apuntar a la cima con el campeón Palmeiras, hay que mirar al fondo de la tabla para hacer el balance de los colombianos: las noticias no son alentadoras. ¿O sí?

La realidad es que Juventude, Avaí y Ceará confirmaron el descenso al Brasileirao B y que hay dos 'víctimas' colombianas: los extremos Jhon Stiven Mendoza y Jhon Vásquez del Ceará.



El recuerdo de Vásquez es el más cercano pues viene de ser campeón con Deportivo Cali en la Liga Betplay II 2021 y tiene buen recorrido por Alianza Petrolera, Junior de Barranquilla, Cúcuta Deportivo y Real Cartagena. A sus 27 años parece una buena alternativa para cualquier equipo que necesite fortalecer su ataque, considerando que su actual club lo cedería sin mayores obstáculos para garantizar su competencia ahora que se confirmó el descenso.



Vásquez había llegado en este segundo semestre pero no pudo ayudar a Ceará, que tenía mucha ilusión tras verlo en la Copa Libertadores. Solo logró disputar 13 partidos y no marcó goles.



Otra situación es la de Mendoza, que fue transferido de Amiens de Francia y ha pasado por Bahia y Corinthians sin consolidarse. Con Ceará no pudo ser desequilibrante y a sus 30 años, con una valoración en Transfermarkt de 1,5 millones de euros, buscaría más que nada una cesión.



¿Quién se apunta en Liga Betplay a estas opciones del mercado? Las discusiones apenas comienzan.