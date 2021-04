¿Se vale soñar? Colombianos que buscan un título liguero en Europa

Llega la etapa de definición en el fútbol europeo. Varias ligas entraron en su recta final y de a poco los diferentes equipos empiezan a perfilarse como serios competidores al título local.

Como era de esperarse, la participación colombiana no es ajena a ello y en FUTBOLRED le mostramos aquellos casos que podrían terminar en una emotiva consagración. Eso sí, la tarea no está nada sencilla.

Italia, tres contendientes sueñan con la remontada



Para muchos, el Inter de Milán tiene asegurado su título de Serie A. Ahora bien, tres equipos no pierden la esperanza de un milagro que les permita coronarse en el Calcio. Matemáticamente todavía están vivos, a falta de cinco jornadas.

Atalanta, de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, es el más cercano: suma 68 unidades, 11 menos que el puntero. En caso de empatar, la ventaja será para los de Antonio Conte. Tanto Nápoles (David Ospina) como Juventus están a 13 unidades de la cima y en tema desempate también pierden.

​Portugal, título colombiano casi asegurado



La pela en territorio luso está mucho más igualada. Por ahora el Sporting de Lisboa, con Cristian Borja como refuerzo rutilante, es único líder del certamen. A falta de cinco fechas y con 73 puntos sumados, le saca seis a su más directo perseguidor.

​Precisamente el escolta es Porto, equipo de Matheus Uribe y Luis Díaz. Salvó el empate del lunes pasado, llegan al final del campeonato en curva ascendente: siete victoria consecutivas. La ilusión está más viva que nunca.



Bélgica, play-offs listos

​La fase regular del campeonato belga culminó el fin de semana pasado. Así las cosas, cuatro equipos lucharán entre sí por el título, dos de ellos con colombianos a bordo.

El cuadrangular final esta conformado por Brujas (Éder Álvarez Balanta), Antwerp, Anderlecht y KRC Genk (Carlos Cuesta, Jhon Lucumí y Daniel Muñoz). Se vienen seis partidos en el que será campeón quien más puntos consiga. El favoritismo está con Balanta y compañía, teniendo en cuenta que lideraron con amplia diferencia el todos contra todos.



Turquía, difícil pero no imposible



Restan cuatro partidos para que acabe la liga local. Besiktas es líder con 78 unidades y goza de una diferencia considerable respecto a sus perseguidores. Aún así, como se dijo anteriormente, las matemáticas dan.



El Galatasaray de Radamel Falcao García todavía no tira la toalla. Es tercero con 72 puntos, uno menos que Fenerbahçe y a seis del puntero. Su diferencia de gol podría ser determinante.



Rusia, misión casi lista



El mejor panorama, de momento, está en la Liga Premier de Rusia. El Zenit, comandado por Wilmar Barrios, es líder y está a nada de consagrarse. Restan solo tres fechas, pero el siguiente partido puede ser vital.



Este domingo reciben al segundo del torneo, Lokomotiv, y las cuentas son claras. Si ganan son campeones matemáticamente, si empatan prácticamente lo serán porque su gol diferencia es exageradamente superior y si pierden se complican.