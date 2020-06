Es puente y hay fútbol: colombianos a seguir en el fin de semana

El fútbol regresó. Tras un largo parón obligado por la pandemia del nuevo coronavirus, clubes, jugadores y autoridades, en conjunto con los gobiernos encontraron las medidas correctas para efectuar el regreso a competencias en medio de una difícil situación sanitaria mundial. La primer gran liga que volvió en Europa fue la Bundesliga, y con eso se fueron conociendo las fechas de unas cuantas más: Portugal, España, Italia, Turquia... la Premier League ya no demora.

Mientras en Colombia aún se define un protocolo para volver en un principio a los entrenamientos, en Europa ya arrancan la mayoría de ligas, y este fin de semana vuelve a parecerse a los de meses atrás, hay bastante fútbol para ver.



Varios colombianos en Europa tendrán acción y por supuesto hay que seguirlos: Falcao en Turquía; James, Murillo, Bacca, Arias, ‘cucho' Hernández, Bernardo Espinosa en España; Ospina en Italia, y Jhon Córdoba en Alemania esperan ver minutos en sus respectivos clubes, y aquí repasamos dónde, cuándo y a qué hora los podrá ver.

Sábado 13 de junio

Liga de España:



- Bernardo Espinosa será el primero en ver acción, su equipo, Espanyol, sigue en la lucha por no descender y aunque la situación es complicada, se enfrentará al Alavés en busca de los tres puntos para parar con la mala racha.



El partido se podrá ver por ESPN a las 7:00 a.m. hora Colombia.



- Jeison Murillo se enfrentará a Carlos Bacca en la fecha 28 de La Liga. Ambos colombianos fueron citados por sus técnicos al encuentro, Murillo tiene altas posibilidades de ser titular, mientras que Carlos Bacca lo tiene un poco más difícil y puede que arranque desde el banco.



El partido será a las 10:00 a.m. hora Colombia con transmisión de ESPN.



- Juan Camilo Hernández es el último en aparecer el sábado en la primera división de España, recibirá al Barcelona con el Mallorca, y el 'cucho' está listo para arrancar desde el primer minuto si el técnico así lo decide.



El partido irá por ESPN 2 a las 3:00 p.m., hora Colombia.



- Luis Javier Suárez también verá acción con el Real Zaragoza en la segunda división. Recibirá en casa al Alarcón.



A las 2:30 p.m., DirecTV 613 transmitirá el encuentro.



Copa Italia



Con Juan Guillermo Cuadrado ya clasificado a la final, David Ospina buscará con Napoli el otro cupo al partido que definirá el campeón de la Copa Italia. El colombiano es el preferido de Gennaro Gattuso, pero el hecho de ser partido de Copa, abre la posibilidad de que Meret arranque desde el primer minuto, se enfrentarán al Inter de Milan.



El partido se podrá ver por de DirecTV 610 a las 2:00 p.m., hora Colombia.





Domingo 14 de junio



Liga de España



- El Atlético de Madrid de Santiago Arias será el primero en participar de la jornada 28 de La Liga el domingo. Visitará el Athletic Club en un duelo atractivo. Arias seguramente estará en el banco de suplentes.



El partido será a las 6:00 a.m., hora Colombia, con transmisión de Directv 612.



- El equipo de James Rodríguez, Real Madrid, sigue en la lucha por quedarse con liderato de la tabla y recibirá el Éibar en su sede deportiva. La presencia del colombiano en el encuentro no es segura debido a su poca continuidad con Zinedine Zidane.



El partido lo transmitirá DirecTV 612 a las 12:30 p.m. hora Colombia.



Liga de Turquía



Falcao García se preparó de la mejor forma para la vuelta al fútbol en Turquía. El colombiano seguramente comnadrá el ataque del Galatasaray, que irá en busca de los tres puntos para seguir soñando con alcanzar la primera posición. Visitará al Rizespor.



El partido lo transmitirá Win Sports + a la 1:00 p.m., hora Colombia.