A puro fútbol: agéndese esta semana con Champions, Europa League y más

Se avecina una semana cargada de fútbol, con partidos imperdibles en las competencias europeas y, por supuesto, con presencia de colombianos. Muchos de ellos estarán en la convocatoria de Reinaldo Rueda para la fecha triple, así que será una buena oportunidad para ver en qué nivel llegan.



FUTBOLRED los programa desde este lunes con la agenda futbolera, que inicia en Liga de España con un atractivo choque cafetero. Desde el martes hará su aparición la Champions League, que dará desarrollo a la fecha 2, pero también hay partidos por Europa League y Conference.



Lunes, 27 de septiembre

​

2:00 pm | Celta (Jeison Murillo) vs Granada (Santiago Arias, Carlos Bacca, Luis Suárez)

Liga de España



Martes, 28 de septiembre



2:00 pm | Real Madrid vs Sheriff (Danilo Arboleda y Frank Castañeda)

Champions League



2:00 pm | Porto (Matheus Uribe y Luis Díaz) vs Liverpool

Champions League



2:00 pm | RB Leipzig vs Brujas (Éder Álvarez Balanta)

Champions League



Miércoles, 29 de septiembre



11:45 am | Atalanta (Duván Zapata) vs Young Boys

*Luis Muriel podría reaparecer tras estar ausente por lesión.

Champions League



11:45 pm | Zenit (Wilmar Barrios) vs Malmo

Champions League



1:45 pm | Peterborough United vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



2:00 pm | Juventus (Juan Cuadrado) vs Chelsea

Champions League



Jueves, 30 de septiembre



11:45 am | Antwerp vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Europa League



11:45 am | Sparta Praga vs Rangers (Alfredo Morelos)

Europa League



11:45 am | Nápoles (David Ospina) vs Spartak Moscú

Europa League



11:45 am | Alashkert vs HJK Helsinki (Luis Murillo)

Conference League



2:00 pm | Genk (Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta) vs Dinamo Zagreb

Europa League



2:00 pm | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Mura

Conference League



2:00 pm | Feyenoord (Luis Sinisterra) vs Slavia Praga

Conference League



2:00 pm | Omonia vs FK Qarabag (Kevin Medina)

Conference League



Otros partidos, sin colombianos, para tener en cuenta:



Martes, 28 de septiembre

2:00 pm | Milán vs Atlético de Madrid - Champions League

2:00 pm | PSG vs Manchester City - Champions League



Miércoles, 29 de septiembre

2:00 pm | Manchester United vs Villarreal - Champions League



No olvide que en nuestra parrilla de televisión encontrará más partidos, y podrá conocer toda la programación futbolera. Así que, tome papel y lápiz. Véala acá: Programación de partido por televisión