Ahora que deja el Bayern Múnich, ¿qué viene para James Rodríguez?

La salida de James Rodríguez del bayern Múnich era un secreto a voces que este martes no hizo más que confirmarse de manera oficial.

Franz-Karl Rummenigge, quien siempre se mostró como aliado del colombiano en el equipo y públicamente pidió que se quedara, fue el encargado de anunciar, en entrevista con el diario Bild, que no se usará la opción de compra de 42 millones de euros pactada hace dos años, cuando el jugador fue cedido en préstamo por el Real Madrid, equipo con el que tiene contrato de trabajo firmado hasta 2021.





El balance no es ni mucho menos malo, pues logró dos títulos de Bundesliga (2017-2018; 2018-2019), uno de Copa (2018-2019) y dos de Supercopa de Alemania (2017-2018, 2018-2019). Fueron 67 partidos, con 20 asistencias y 15 goles.



Ahora, en rigor, no es una novedad para el Bayern ganar todos los títulos domésticos y, si a los números vamos, en la última temporada el protagonismo de James para coronarse en esas competencias no fue importante.



El lunar fue la Champions League, que en dos temporadas se le resistió al número 11 del club alemán: fue semifinalista cuando contó con la confianza del técnico Jupp Heynckes y llegó a cuartos de final cuando perdió su rol bajo la administración de Niko Kovac.



Pero el Bayern, a partir de ahora, es historia. Y viene un futuro lleno de rumores en el que hay una única verdad: James debe regresar al Real Madrid, porque tiene contrato por dos temporadas más. ¿Puede quedarse en el equipo 'merengue' que terminó una temporada de pesadilla, que está en plan de renovación de la plantilla con jugadores jóvenes y que aparte tiene otra vez en el banquillo a Zinedine Zidane, el DT que precipitó la salida del colombiano hace dos años? Esa es la discusión que apenas empieza.



¿Quedarse en Real Madrid?



James habría dicho en diciembre de 2018, durante la final de la Copa Libertadores en Madrid, que estaba dispuesto a regresar a la casa blanca y, según se dijo, se lo habría hecho saber al entonces DT Lopetegui, cuando él se lo preguntó. Pero seis mese después, el panorama cambió radicalmente: se fue Lopetegui, se fue Solari y volvió reforzado Zidane, con la meta de renovar un equipo desmotivado, sin brillo en la Liga local y sin la autoridad que le daba ser el Rey de Europa, con el triplete en Champions.



En resumen, las condiciones que lo obligaron a buscar otro equipo hace dos años permanecen y se complican más, pues siguen Isco y Asensio en la plantilla, con quienes debía alternar la titularidad, y ahora, si el pronóstico se cumple, llegará Hazard por una cifra astronómica y por petición directa del DT, lo que obligará a que sea siempre el Plan A.





¿Buscar una cesión o una venta?



Precisamente, el fichaje de Hazard y el de otras figuras, como el recién anunciado Jovic (21 años, 60 millones de euros) obliga a hablar más de venta que de préstamo, pues Real Madrid necesita hacer caja pronto.

Los 60 millones mal contados a los que aspira el Real Madrid por James estarían en la cuenta y harían que Zidane ni se tome la molestia de analizar la opción de quedarse con él.



¿Destino Italia?



La esperada decisión de Bayern Múnich de no hacer uso de la opción de compra por James despertó, hace meses, una ola de rumores sobre su futuro. Se habló del Arsenal, del Chelsea y del Manchester United, todas opciones que no han sido confirmadas ni desmentidas, mismo caso del PSG, que también estaría atento a sus opciones.



Sin embargo, la opción que en las últimas horas tomó más fuerza fue la del fútbol de Italia, donde habría dos pretendientes: Juventus y Nápoles.



Se dice hace tiempo que el colombiano es un deseo del portugués Cristiano Ronaldo como generador de juego. Pero hay otros candidatos en la lista, más jóvenes incluso, que lo complicarían y además hay un cambio de técnico y una situación con Dybala que no acaba de definirse.



Entre tanto, en las últimas horas tomó fuerza la opción del Nápoles de Ancelotti, quien lo tuvo en Real, lo llevó al Bayern y ahora podría volver a lanzarle un flotador. Allí estaría también el arquero Ospina, lo que facilitaría la adaptación a un nuevo cambio de Liga.



¿Qué es lo mejor? Lo saben él y su entorno. Por ahora según dijo en Bogotá, solo piensa en Colombia: "Ahora estoy tranquilo, solo quiero pensar en la Selección Colombia y ya después veremos. Estoy concentrado en hacerlo bien y ayudar a ganar, solo eso me interesa". Hay tiempo. ¡Y la ola de rumores ahora sí que empieza a tomar altura!