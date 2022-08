La lesión de Yerry Mina genera preocupación: esto dijo Frank Lampard

El inicio de la Premier League no es para nada alentador. Yerry Mina, ese gran líder para Frank Lampard y Paul Clement, asistente técnico del exjugador del Chelsea jugó 70 minutos y como fue costumbre en el último tramo del semestre pasado, recayó en una lesión. Lo que menos quería Lampard era esto, y hasta había intentado blindar al colombiano para que no volviera estar afuera en el comienzo de la temporada.

Sin embargo, el resultado 0-1 contra el Chelsea no fue lo peor para Frank Lampard, Paul Clement y sus dirigidos. La derrota le salió muy costosa por las lesiones de dos zagueros centrales que apuntaban para ser una pareja de defensores en la Premier League. Una escalofriante salida de Godfrey a los 18 minutos, y un golpe en el tobillo de Mina a los 70 minutos.



El panorama no es para nada alentador, y el mismo Frank Lampard lo confirmó en la rueda de prensa posterior al partido ante el Chelsea. Confirmó que Yerry Mina sufrió un golpe en el tobillo izquierdo y podría ser de consideración la recuperación del defensor central, explicando que estará por fuera un buen tiempo. Preocupación no solo por el colombiano, sino por Ben Godfrey del que dijo que tiene una pequeña fractura.



Sobre Yerry Mina, afirmó, “Mina es una lesión en el tobillo y podría estar fuera por un tiempo”, y de Ben Godfrey tampoco dio tranquilidad mencionando, “creo que serán meses en lugar de semanas. Creemos que podrían ser dos o tres meses, pero no me citen demasiado sobre ello. Lo valoraremos y sabremos más en los próximos días”.



Frank Lampard alineó tres defensores centrales, entre ellos Yerry Mina, Ben Godfrey y James Tarkowski, siendo este último el único sin dejar preocupaciones. En el próximo partido contra el Aston Villa en condición de visita, tendrá que replantear su zaga sin dos líderes atrás.