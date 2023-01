Lampard no ocultó furia y aconsejó a Yerry Mina por lío con hinchas

Hace unos días Yerry Mina vivió una situación incómoda tras tener una discusión con la hinchada del Everton, quien le recriminó al colombiano su poca continuidad y, además, le recriminaron sobre la dura posición que tiene el club en la Premier League, debido a que el descenso está latente.



Frente a los reclamos, Yerry Mina junto a Gordon no tuvieron de otra que bajarse del carro y escuchar a los aficionados, respondiéndoles que iban a dejar todo por el club para sacarlo del difícil momento.



Con respecto a la discusión que vivió el colombiano, su técnico Frank Lampard reconoció que habló con sus jugadores tras las discusiones con la hinchada del Everton y se notó furioso al responder que el hincha tiene todo su derecho de protestar, pero el futbolista debe manejar la situación.



“Tienen el derecho absoluto de expresar una opinión en un juego, alrededor del juego y todo eso. Por supuesto que no queremos que los fanáticos se acerquen a los jugadores. Creo que es una pequeña minoría y he hablado con los jugadores. Me encantaría no volver a ver eso, pero también entiendo la pasión de los fanáticos”, dijo Lampard en conferencia de prensa.



De igual manera, a modo de consejo tras su experiencia adquirida a lo largo de su carrera deportiva, Lampard dejó en claro que, como integrantes de un club, deben aprender a manejar las situaciones que se presenten con sus seguidores.



“Como entrenador o futbolista, tienes que manejar a la gente. Tienes que entender las situaciones y una parte de eso es que tienes que ser fuerte y tienes que ir de nuevo y concentrarte en su trabajo y entrega”, finalizó Lampard.



Algunos aficionados del Everton han abordado a Yerry Mina una vez salieron de Goodison Park.



Ambiente muy caldeado en el equipo 'toffee' de Frank Lampard. pic.twitter.com/xozvwPOJzk (vía @StokeyyG2) — Fútbol Total ⚽ (@FT_Total) January 14, 2023



Everton en estos momentos se encuentra en la posición 18 de la Premier League y esperan revertir su situación en los próximos partidos, buscando escapar del descenso.