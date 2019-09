Fabra respondió a las críticas que recibe en Argentina por su estilo

Frank Fabra retoma en Boca Juniors, y poco a poco, su mejor ritmo luego de la rotura de ligamento cruzado que lo alejó de las canchas por varios meses.

Pero su regreso no ha sido fácil y el lateral colombiano ha necesitado de minutos y la confianza de Gustavo Alfaro para ir mejorando cada vez más.

“De a poco, los partidos, como se habló con Gustavo Alfaro en la pretemporada, los partidos son los que me van dando ese estado físico que no se agarra entrenando sino jugando. Llevo ocho partidos y no es de desesperarse”, dijo en ‘Fox Sports’.

Sin embargo, en su diálogo con Martín Líberman, al colombiano le preguntaron por aquel partido contra River Plate, en el que buscó hacer algunas jugadas que no terminaron correctamente para él y sí en el rival.

“Cada jugada que hice la hice pensando que lo podía hacer para beneficio del equipo. No hago nada por sobrar porque no lo hago nunca. Las jugadas por fortuna no terminaron en nada importante para el rival. Cada chispa que sale de mis pies es para beneficio del equipo”, explicó.

Posteriormente, el jugador complementó con ejemplos de esos gestos de calidad que han marcado su estancia en Argentina, que también hacen parte de su juego.

“Hay partido que salen y otros que no. Contra Patronato salió un pase tres dedos y ahí todo el mundo me dijo que era crack y ahora que intento un sombrero para hacerme con la pelota, la gente dice lo contrario. Tampoco me dejo creer una cosa ni la otra”, contó.