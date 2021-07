¡No se salva ninguno! El otro colombiano que se plantea salir de Boca

No son días felices para los jugadores colombianos que actúan en Boca Juniors. Tal vez fuera Sebastián Villa el menos resistido, pero para los demás hay un ambiente difícil, según han comentado ellos mismos.

El último en referirse al tema fue Frank Fabra, duramente criticado en Argentina en las últimas semanas. La situación parece tan incómoda que no descarta su salida del equipo.



"Estuvimos en el partido entre Envigado y Nacional y nos encontramos en la previa a Fabra. Le preguntamos por la situación y nos contó que no estaba fácil el ambiente para él y que había una opción de salir de Boca. Porque realmente las condiciones no estaban muy dadas ni el ambiente muy claro para que él pudiera continuar", reveló el periodista Arley Cardona en Win Sports.

"Le preguntamos a Fabra sobre su situación deportiva y nos dijo que había una opción para salir de Boca Juniors" @arleygol #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/XHH88PYsbQ — Saque Largo🏡👍 (@SaqueLargoWin) July 28, 2021

No pesaría ni siquiera su convocatoria reciente a la Selección Colombia, pues el ambiente adverso que tenía antes de la Copa América se habría mantenido.



Fabra se suma al tan criticado Edwin Cardona, a quien parecen no perdonarle su decisión de volver al país y no ayudar a Boca en los octavos de final de Copa Libertadores, instancia en la que fue eliminado. Ahora tiene difícil recuperar su sitio en el equipo. Para Villa, en cambio, la situación deportiva es menos difícil, pero busca su salida después del problema legal en el que se encuentra por violencia de género, contra su exnovia Daniela Cortés. Jorman Campuzano hace tiempo decidió su salida y busca equipo en Colombia.