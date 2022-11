¡La AFA aprueba! Grata noticia para Frank Fabra y Boca Juniors

Sin duda alguna, Frank Fabra se ha convertido en uno de los hombres pilares en la plantilla dirigida por Hugo Ibarra en Boca Juniors. El antioqueño como lateral izquierdo disputó la mayoría de los encuentros que le dieron el título a los Xeneizes, pero infortunadamente, se peligró su participación sobre el final de la temporada por la acumulación de tarjetas amarillas.

Boca Juniors quedó campeón de la Primera División de Argentina con un Frank Fabra portando la cintilla de capitán en la definición del torneo. Una apasionante jornada que con todas las combinaciones que se dieron, los dirigidos por Hugo Ibarra alzaron el título nuevamente mientras que Racing se quedó como el subcampeón en una apretada lucha.



Lastimosamente, Frank Fabra recibió una tarjeta amarilla, acumulando cinco amonestaciones, por lo cual, se puso en duda su participación en el encuentro del Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina que tendrá protagonismo el domingo 6 de noviembre entre Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda, quien superó a Tigre para adjudicarse en la instancia final.



El Diario Olé mantuvo hace unos días que no había por qué temer en Boca Juniors con Frank Fabra ni Guillermo ‘Pol’ Fernández. El medio argentino mencionó que no iba a ver problemas para que los dos jugadores pudieran estar dentro de la cancha. Se esperaba la ausencia de ambos, pues fueron amonestados contra Independiente de Avellaneda, sumando sus quintas amarillas.



El jueves 3 de noviembre, la AFA confirmó que ambos podrían jugar, pues las sanciones ligueras no tienen ninguna incidencia con la definición del Trofeo de Campeones. Así las cosas, Frank Fabra ni Guillermo Fernández estarán en el inicio de la campaña siguiente contra Atlético Tucumán.



El comunicado es claro y dice, “el reglamento no especifica en qué competencia debe cumplirse la sanción y solo hace mención al Trofeo de Campeones 2022 para referirse a sus sistema de disputa, fecha y qué ocurre en caso de empate en los 90’ (alargue y penales). En la Copa Argentina pasa lo mismo: las sanciones son independientes. Si te echan en la Copa, cumplís por la Copa. Y si te echan por el torneo, no jugás en el torneo.



En el apartado de la LPF, a su vez, estipula que “si un jugador acumula (5) tarjetas amarillas o resulta expulsado en una categoría y la sanción correspondiente fuese por un número determinado de partidos, la misma debe ser cumplida en dicha categoría únicamente, pudiendo ese jugador participar en las restantes divisiones, salvo que el Tribunal de Disciplina Deportiva disponga que la sanción se aplique a todas las categorías”.