Fabra se mete en la historia de Superclásicos: envidiable estadística

Boca Juniors y River Plate no vivían sus mejores presentes, aunque últimamente han escalado casillas en la Liga de Argentina. Es curioso no ver a xeneizes ni a millonarios en las primeras posiciones del rentado local, y esto también acompaña el mal registro o el papel que mostraron en las competencias internacionales, uno eliminado por Corinthians, y otro por Vélez Sarsfield.

Sin embargo, cada vez que hay un clásico, es a otro precio sin duda alguna. Boca Juniors, Hugo Ibarra, River Plate y Marcelo Gallardo lo saben, y protagonizaron un duelo muy táctico en el que ambas escuadras se jugaban la vida. Con colombianos en cancha por la titularidad de Frank Fabra y Juan Fernando Quintero, y posteriormente, el ingreso de Miguel Ángel Borja, el partido se vivió con mucha intensidad en La Bombonera.



Juan Fernando Quintero salió antes de iniciar el segundo tiempo, y Miguel Ángel Borja ingresó en ese mismo momento. Los colombianos de River Plate no dejaron un buen papel en la cancha, mientras que el único que se salvó fue Frank Fabra, aunque le criticaron que no haya subido mucho a la ofensiva, y una tarjeta amarilla infantil. La labor del lateral izquierdo fue vital para no dejar a Nicolás De la Cruz crear juego. De esa manera, fue el único cafetero que se salvó por la prensa argentina.



Como si fuera poco, Frank Fabra tiene una marca impresionante en la plantilla de Boca Juniors en los Superclásicos enfrentando a River Plate. Y es que el solitario tanto de Darío Benedetto fue suficiente para estirar esa racha positiva del lateral izquierdo antioqueño.



Resulta que Frank Fabra, que a veces porta la cintilla de capitán disputó su noveno Superclásico igual que el guardameta, Agustín Rossi. Sin embargo, Fabra tiene una distinción y puede darse el lujo de aumentarlo gracias al triunfo conseguido. El medio TyC Sports mantuvo que el colombiano es el jugador que más victorias ha cosechado en la plantilla de Boca Juniors ante River Plate, estirándola a cuatro alegrías.