No le cabe el orgullo en el pecho: 'Este es Sheriff, dando sorpresas'

Frank Castañeda está en una nube. Después de la victoria 1-2 contra Real Madrid en la Champions League, se mira en las portadas de los principales medios del mundo y la felicidad lo abraza. Él y su equipo han logrado que se sepa quién y quiénes son el Sheriff de Moldavia: ¡misión cumplida!

"Agradecerle a mi familia que ha venido hasta aquí para acompañarme, a todos los colombianos que me han mandado su buena energía, este es el Sheriff dando sorpresas", dijo, pleno de orgullo, el vallecaucano.



El padre del jugador, quien pudo estar en el estadio Santiago Bernabéu en la noche memorable de su hijo, contó lo que le confesó antes del duelo: "Yo me soñé estar en este estadio y es cumplido para mí, lo que pueda hacer de aquí en adelante en mi juego es una ganancia, porque ya he cumplido mi sueño de estar aquí", dijo, en charla con As de España. "Orgullosa enormemente de mi hijo, saber que ha sido un gran triunfo, todo de la mano de Dios, muy feliz", añadió la madre del capitán del equipo moldavo.



Finalmente María Isabel, pareja del futbolista, resumió lo que sienten ella y todas las mujeres que han acompañado este sueño cumplido para el Sheriff: "No tenemos palabras para describirlo y aún más habiendo ganado, es una gran bendición de Dios y un gran trabajo que ha hecho el equipo".