¡Ya cansa su actitud! Sablazo de Pacho Vélez contra James Rodríguez

De manera oficial James Rodríguez lleva más de cuatro meses sin disputar un partido. Lo último fue con la Selección Colombia contra Venezuela, que, de hecho, celebró con un gol de penalti. La triste historia del colombiano en Catar, sin Mundial y con un panorama complejo con el Al-Rayyan por sus múltiples ausencias en la Qatar Stars League y en pretemporada.

Lo preocupante es que el zurdo solo ha estado presente en 15 partidos del Al-Rayyan de 38 posibles. Lesiones, y decisiones técnicas de Nicolás Córdova han rodeado a James David Rodríguez, y hasta información falsa que él mismo negó sobre un supuesto golpe que lo aleja de las canchas. A su vez, puede que no sean lesiones, sino que está en busca de arreglar con un nuevo club.



Sin duda alguna, James Rodríguez está en el ojo del huracán del mundo entero por su conducta. Algo extra futbolístico debe estar pasando para que no sea tenido en cuenta en el esquema de Nicolás Córdova cuando el mismo jugador empieza a negar lesiones que lo sacan de la lista de convocados. La confusión se presentó cuando el ex Real Madrid utilizó sus redes personales para desmentir esa lesión.



En el programa de la noche, ESPN F90, Francisco Vélez habló sobre la actualidad de James Rodríguez y descalificó al jugador colombiano, hasta emulando las palabras que una vez dijo Iván Mejía sobre Radamel Falcao García que lo categorizaba como un exfutbolista, ‘muchos pensamos que el talento de James Rodríguez todavía puede estar vigente, pero él nos vuelve a desencantar rápidamente, vuelve y nos desencanta, nos baja de la nube, nos pone contra el piso, nos aplasta y nos recuerda que él no tiene la ambición que tienen otros’.



Agregó, ‘todavía está ilusionado con alguien que hoy sigue pensando como exjugador o como alguien que practica juegos de consola. Seamos reales, James hoy no existe’. Una descalificada completa en la que los otros panelistas también dieron su opinión, mencionando que está mejor en Twitch, pero seguramente transmitir en el canal también lo lesiona.