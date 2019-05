¿La despedida para James?: no fue convocado para la final de Bayern

James Rodríguez sigue con el mal momento en Alemania y no jugará la final de la Copa, contra Leipzig. El encuentro es el último de la temporada y para el colombiano, que sigue en duda para mantenerse en Bayern Múnich tras el préstamo con el Real Madrid.

El '10', posiblemente porque no se recuperó de lesión, sigue ausente y no fue convocado por Niko Kovac para el posible doblete del conjunto bávaro en Alemania.



James, por su parte, definirá a finales de este mes su continuidad o no en Bayern Múnich. El colombiano está a préstamo con opción de compra, pero el cuadro alemán no ha decidido si pagar el restante por el cafetero.



De no ser así, debe regresar a Real Madrid, dueño de sus derechos, donde tampoco tiene lugar tras la vuelta de Zinedine Zidane, que no lo quiere en el equipo.