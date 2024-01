Arias no se va: Fluminense descartó oferta y solo hablará con europeos

Jhon Arias es una de las joyas de la corona de Fluminense en el mercado de fichajes y todos, el jugador y el club, lo tienen clarísimo. Por eso no se apresuran, porque saben que lo que viene después de su coronación como campeón de Copa Libertadores en 2023 es grande.

Así de claro lo dejó Mário Bittencourt, presidente del Flu, quien en una rueda de prensa reveló la decisión de rechazar una oferta del Zenit de Rusia por el colombiano.



"En alguna parte se dijo que Jhon Arias recibió una propuesta de Rusia. Es verdad. Él no quería ir y entendíamos que tampoco el precio era adecuado. Si hubiera dicho que se quería ir, hubiéramos intentado convencerlo de que se quedara y le habríamos puesto un precio", afirmó



"Puede ser que ahorita cuando llegue a mi oficina, abra el correo y vea allí una propuesta, pero hasta hoy eso ha sido todo lo que han ofrecido por Arias. Ya se lo dije a él y al representante. Entiende la idolatría y los deseos del jugador. El propio Arias ya habló de ello. Puede surgir algo que no podamos cubrir bajo ningún concepto", añadió, un poco resignado a que se vaya pero no a cualquier precio.



Lo cierto es que no hablarán con nadie que no venga de Europa por Arias o por André, la otra figura que ha despertaado gran interés. "Podría ser que alguno de ellos se vaya en las próximas 24 horas. O que llegue una propuesta para que se vayan a mitad de año. O si no hay nada, todo está en el campo especulativo. Pero creo que pasará a mediados de año, porque es importante para él y para el club económicamente", concluyó Bittencourt.