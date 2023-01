Flabián Londoño decidió su futuro: ya firmó con club argentino

Llegó a un final feliz el tema de Flabián Londoño en Argentina. Seguirá jugando en la liga de dicho país, pero no con River Plate, por lo menos no por los próximos seis meses, si así lo desea Martín Demichelis o por el próximo año. Los riverplatenses le dieron minutos al colombiano en la pretemporada y a Demichelis le gustó lo que vio de Flabián, pero ante la competencia dura que tiene en la delantera con Salomón Rondón, Miguel Ángel Borja y Lucas Beltrán, lo mejor era que Londoño ganara minutos en otro club.



Así fue, un secreto a voces que se confirmó con el pasar de los días y llegó a buen puerto en Argentina. Flabián Londoño tuvo varias opciones como lo fueron Unión de Santa Fe, Colón, Newell's, Lanús y Gimnasia de La Plata. Sin embargo, en esa lista no estaba el que se quedó con él.

Las negociaciones con el Arsenal de Sarandí estaban muy avanzadas entre el jugador y el club, y con el pasar de los días, los temas que estaban por cerrarse para concretar finalmente su salida y vinculación al cuadro sarandiense se confirmó. Como estaba fijado, su llegada a Sarandí será por un año sin cargo y sin opción de compra.



A Martín Demichelis le gustó realmente mucho lo que vio de Flabián Londoño durante la pretemporada de River Plate que hasta aseguró en el contrato con el Arsenal de Sarandí una cláusula para volverlo a traer en los primeros seis meses. El periodista Julián Capera comentó en sus redes sociales que Flabián ya firmó con su nuevo club y seguirá por lo menos, medio año o el año 2023 completo en el fútbol argentino a la espera de la decisión que tomen los riverplatenses.