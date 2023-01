Flabián Londoño tendría todo arreglado: este sería su nuevo club

River Plate está cerca de cumplir lo que deseaba con el futuro de Flabián Londoño Bedoya. El delantero de 22 años que no ha recibido muchas oportunidades en el conjunto riverplatense espera concretar cuál será su próximo club, puesto que el plan de la institución millonaria es no desprenderse completamente del atacante, sino que quieren prestarlo por un año, con la posibilidad de pedirlo de regreso después de los primeros seis meses.



Martín Demichelis quedó encantado con el buen nivel demostrado por Flabián Londoño Bedoya en la pretemporada con River Plate y con la llegada de Salomón Rondón, además de la continuidad de Miguel Ángel Borja y Lucas Beltrán, Flabián no tendría lugar alguno en el elenco riverplatense. Por esta razón, la decisión de la cesión ya está tomada.

Solo faltaría ver a qué club argentino llegaría, puesto que River Plate y Martín Demichelis quieren seguir los pasos de Flabián Londoño de cerca. Se habló de Unión de Santa Fe, Lanús, Gimnasia de La Plata y Colón, pero en la prensa argentina se decía que estaba más cerca de Unión que de cualquier otro equipo. Sin embargo, el futuro de Flabián dio un giro grande, pues no era uno de los clubes que mencionaron en el Diario Olé.



Todo parece indicar que Flabián Londoño Bedoya tiene todo listo para ser nuevo jugador del Arsenal de Sarandí de Argentina a falta de algunos temas por cerrar entre River Plate, el delantero colombiano y su nuevo club. Se dice que las negociaciones están muy avanzadas y la operación sería un préstamo de un año, sin cargo y sin opción de compra. Además, con una cláusula para volverlo a traer en los primeros seis meses. El periodista deportivo, Pipe Sierra mencionó las condiciones sobre la llegada de Londoño al conjunto sarandiense.