Salomón Rondón afectará a Flabián Londoño: River Plate ya lo decidió

River Plate está listo para volver al ruedo en la Liga de Argentina que empezará el último fin de semana de enero. Con Salomón Rondón dentro de la plantilla del conjunto riverplatense, los efectos de la llegada del venezolano con toda la experiencia del mundo en Europa pasando por el Málaga, Rubin Kazán, Zenit de San Petersburgo, CSKA de Moscú, todos estos de Rusia, Newcastle United, West Bromwich Albion y Everton de Inglaterra, Flabián Londoño sería el afectado.



Aunque Flabián Londoño tuvo una buena pretemporada en el onceno de Martín Demichelis, se esperaba que el atacante colombiano fuera tenido en cuenta para la temporada que se avecina el último fin de semana de enero, parece que River Plate ha decidido cuál será el futuro de Londoño con la llegada de Salomón Rondón y Miguel Borja.

Flabián Londoño no ha logrado ganarse el puesto en la plantilla de River Plate ni con Marcelo Gallardo y ahora menos con Martín Demichelis. La llegada rimbombante de Salomón Rondón dejará a uno de los colombianos con problemas en el frente de ataque. Miguel Ángel Borja tendrá una dura competencia en la delantera con el venezolano, pues es el llamado a quedarse por su experiencia, mientras que Flabián sería el 'sacrificado' para Demichelis.



Sin duda alguna, Flabián Londoño deberá buscar más minutos en los próximos equipos en los que esté, pues todo parece indicar que no seguiría más en River Plate, por lo menos en la próxima temporada. En el club millonario de Argentina quieren que Flabián tenga más regularidad, y ante esa necesidad buscarán enviar de préstamo al atacante colombiano. La decisión se da por la competencia que hay en la zona de arriba. No obstante, a Londoño le ven muchas condiciones para el futuro, TyC Sports referenció "le ven grandes condiciones y consideran que está en una edad para que pueda explotar futbolísticamente”.



Martín Demichelis quedó muy contento con la pretemporada de Flabián Londoño y en el Diario Olé informan que River Plate lo cedería por una temporada con posibilidad de regresar seis meses después. Se dice en Argentina que hay dos pretendientes: Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia.