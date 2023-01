Flabián Londoño seguiría en Argentina: seducido por cuatro clubes

Flabián Londoño es uno de los jugadores que entra en el plan a futuro de River Plate, pero no es un futbolista que Martín Demichelis vaya a tener en las convocatorias para la Liga Argentina que se avecina, todo porque la llegada de Salomón Rondón, la continuidad de Miguel Ángel Borja y de Lucas Beltrán afecta al delantero colombiano de 22 años de edad.



Desde que Flabián Londoño llegó a Argentina y firmó con River Plate, no ha logrado tener la regularidad deseada. Sin embargo, el equipo liderado ahora por Martín Demichelis desea conservar a Flabián, pero está más que confirmado que no por lo menos en el 2023. Demichelis lo tuvo en cuenta en la pretemporada y fue elogiado por el exdefensor central.

Más que cerrarle la puerta, Martín Demichelis le abre oportunidades a Flabián Londoño no para el año 2023, sino como un plan a futuro. Por esta razón, la idea es que el delantero pueda abandonar la institución con un préstamo en un club en donde sí pueda contar con la regularidad que necesita. Demichelis ya dijo que para él, Londoño será importante, pues en la pretemporada le dio acción y quedó contento con lo que vio. La decisión ya está tomada: buscar la cesión por el año en curso.



Y después de que River Plate decidió poner a Flabián Londoño en calidad de préstamo, cuatro equipos han aparecido en Argentina con ese deseo de quedarse con los servicios del colombiano. El Diario Olé comentó que Lanús, Colón, Gimnasia de La Plata y Unión de Santa Fe desean a Londoño, pero que los santafecinos son los que más ventaja tienen por ahora.



Según el medio citado, la decisión de River Plate ya está tomada, faltaría ver a qué club argentino con la puja de cuatro equipos. “En ese contexto es que la CD de River decidió prestarlo a un club argentino, con una opción de compra de 2.5 millones de dólares por el 50% de la ficha y con una cláusula de repesca en junio”, escribieron en el diario. Faltará ver el próximo paso de Flabián Londoño para conocer con qué institución firmaría.