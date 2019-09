Altas y bajas: fin de semana de los jugadores de Selección Colombia 

Los jugadores de Selección Colombia tuvieron una participación activa en sus respectivos equipos, aunque algunos como James y Davinson Sánchez son preocupación por su falta de minutos. Carlos Queiroz de estar atento al rendimiento de los futbolistas para armar la próxima convocatoria.



Así les fue a los colombianos este fin de semana:

Arqueros



David Ospina: fue titular en la victoria de Napoli 2-1 contra Brescia y tuvo una buena actuación. Seguramente no jugará por Champions League entre semana.



Álvaro Montero: Jugó los 90 minutos con Deportes Tolima contra Atlético Nacional, en el partido de cierre de la fecha 13 de la Liga 2019-II.



Aldair Quintana: Fue titular y jugó los 90 minutos contra Deportes Tolima en el partido que Atlético Nacional buscaba la revancha contra el equipo pijao.



Defensas:



Dávinson Sánchez: no fue convocado por el técnico de Tottenham, Mauricio Pocettino, en la victoria de su equipo 2-1 contra Southhampton.



Yerry Mina: jugó los noventa minutos con Everton, y estuvo cerca de anotar de cabeza contra Manchester City. Su equipo perdió 3-1.



Santiago Arias: fue suplente en el empate de Atlético de Madrid en el derbi madrileño y no tuvo participación en el partido.



Stefan Medina: jugó los noventa minutos como central en la derrota de Monterrey 0-2 como local contra Tigres de México, su clásico rival.



William Tesillo: fue suplente y no jugó en la derrota de su equipo, Club León de México, contra Pachuca.



Óscar Murillo: el defensor central jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo, siendo pilar fundamental de su equipo gracias a su velocidad y seguridad.



Johan Mojica: no fue tenido en cuenta para el partido que Girona perdió en la segunda división de España.



Frank Fabra: tuvo una buena actuación en el empate de Boca contra Newell's Old Boys en la Bombonera. Fue convocado para el superclásico por semifinales de Copa Libertadores.

Volantes:



Wílmar Barrios: jugó los 90 minutos en la derrota de Zenit en Liga de Rusia y recibió tarjeta amarilla.



Jorman Campuzano: el exjugador de Atlético Nacional jugó los noventa minutos en el empate de Boca y fue tenido en cuenta para el partido contra River Plate.



Juan Guillermo Cuadrado: fue titular y fundamental en la victoria de Juventus y jugó como lateral derecho.



Jefferson Lerma: fue titular en el empate de Bournemouth contra West Ham en la Premier League.



Daniel Muñoz: fue titular con Atlético Nacional e hizo gol contra Deportes Tolima.



James Rodríguez: fue suplente y entró por Eden Hazard faltando 15 minutos para finalizar el derbi madrileño. Parece haber pasado a un segundo plano para el técnico Zinedine Zidane.



Mateus Uribe: fue titular y jugó los noventa minutos en la victoria de Porto, que ayudó a los dragones a mantener el liderato en la Liga de Portugal.



Yairo Moreno: jugó los noventa minutos con León de México. Jugó como lateral izquierdo y recibió una tarjeta amarilla.



Atacantes:



Roger Martínez: fue titular y recibió tarjeta amarilla en la victoria de América de México en el clásico contra Chiva de Guadalajara.



Luis Díaz: fue suplente y entró al minuto 82 en la victoria de Porto como visitante. Piensa en el partido de Europa League, donde seguramente será titular.



Sebastián Villa: jugó los noventa minutos en el empate de Boca y fue convocado por Alfaro para enfrentar a River Plate en el Estadio Monumental.



Radamel Falcao: debutó en clásico intercontinental y jugó como titular. No tuvo muchas oportunidades de gol.



Duván Zapata: jugó los 91 minutos y anotó el cuarto gol de Atalanta en Serie A. Sigue siendo figura y ganando una montaña de elogios, previo a su partido en Champions League.



Alfredo Morelos: anotó en la goleada de Rangers de Escocia. Se vió muy rápido y potente y sigue ganándose la confianza de Steven Gerard.



Rafael Santos Borré: fue suplente en la rotación hizo Marcelo Gallardo, pensando en el partido de este martes contra Boca Juniors por Copa Libertadores.



Luis Fernando Muriel: fue baja en su equipo debido a una lesión y esta en duda para el partido de Atalanta por Champions League.