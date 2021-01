Ni Junior ni Millonarios: Uribe iría al fútbol del viejo continente

Luis Carlos Serrano, representante de Fernando Uribe, contó en diálogo con el Carrusel de Caracol Radio que su jugador no tiene ofertas en el fútbol colombiano y que tras rechazar la del Barcelona de Ecuador, lo más cercano es que sea fichado en el fútbol turco o en Corea, desde donde sí llegaron propuestas.

Y es que de cara a la temporada 2021 mucho fue lo que se habló sobre el posible regreso de Uribe al fútbol colombiano, luego de su paso por el fútbol mexicano con Toluca y de estar en Brasil con Flamengo y Santos. Primero vincularon su nombre en Junior, luego sonó como posibilidad para Millonarios. Serrano aclaró las dudas y dijo por qué no fue fichado.



"Con Junior fue un acuerdo de palabra, el doctor Char siempre fue claro de que la primera opción era Borja. Millonarios no se ha acercado a nosotros para tener a Fernando Uribe. Hasta no firmar con algún equipo no descartamos nada", dijo el representante del delantero.



Sin posibilidad de regresar al fútbol colombiano, en el que guarda buenos recuerdo conquistando cinco títulos con Nacional, uno con Once Caldas y siendo goleador con Millonarios en 2015-I, a Uribe le tocó escuchar propuestas de otras ligas del mundo y fue así como recibió ofertas en el balompié turco y el coreano.



"Fernando ahora tiene ofertas de Turquía y de Corea. Lo más probable es lo de Turquía”, confesó Serrano al Carrusel. Cabe recordar que recientemente el empresario de Uribe había dicho que recibieron una propuesta en el Barcelona de Ecuador, la cual fue rechazada luego que se cambiaran los valores acordados inicialmente.