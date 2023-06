¿Edwin Cardona llegará a Nacional? Gago aclaró todo sobre su futuro

Edwin Cardona no está viviendo un buen presente en Racing y pese a que se recuperó físicamente bien de cara a esta temporada, el volante no ha tenido mucha participación en el equipo titular de Fernando Gago, por lo que en las últimas semanas se ha especulado sobre su salida.





Luego de que se especulara sobre su salida, a Edwin Cardona se le vinculó con un posible regreso a Atlético Nacional, uno de los equipos en los que ya jugó y fue figura. Además, todo se dio por unas declaraciones del volante en la que sueña con volver, por lo que su llegada sobre el papel no era complicada.



Sin embargo, sobre la continuidad de Cardona en Racing, el técnico Fernando Gago habló del papel del colombiano en Racing y cerró la posibilidad de que el volante salga del equipo en estos momentos.



“Es jugador es de Racing y tiene contrato. Yo lo considero y está trabajando con el plantel. No escuché sus declaraciones, pero las leí, me las hicieron llegar. Yo consideraré si está para jugar o no”, fue contundente Gago sobre Cardona.



La respuesta de Fernando #Gago sobre el futuro de Edwin #Cardona tras sus declaraciones de querer irse de #Racing:



De esta manera, Edwin Cardona seguirá vinculado a Racing y espera revertir una temporada irregular donde apenas ha jugado en Liga Argentina cinco partidos, siendo en uno titular.