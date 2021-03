¡Se destapó! Felipe Jaramillo habló tras su salida del América de Cali

El volante Felipe Jaramillo se refirió a su salida al fútbol chileno para jugar con CD La Serena, opción que eligió después de analizar otra oferta, la de Antofagasta. El jugador antioqueño, de 24 años, dio las razones por las que salió del bicampeón colombiano: quería jugar sí o sí, y en América no tenía chances. Todo en diálogo con el programa Zona Libre de Humo.

"Antes de renovar quien me dice que me quede es el profe Cruz. Yo había hablado con él y me expreso que era importante para el equipo pero las opciones que se tenían eran muy pocas. Estaba muy complicado las opciones para jugar y por eso tomé la decisión de buscar otros aires", manifestó.



Y agregó: "lo que me gusta es jugar, yo no estoy conforme si estoy entrenando bien y siento que hago las cosas de la mejor manera. De qué me sirve una copa internacional si no juego. Lo más importante para mí es jugar".



Jaramillo, quien a sus 24 años ha jugado para dos grandes del FPC: Millonarios y América, confesó que estuvo en diálogos con Independiente Medellín, pero la negociación no se dio. Por eso tras firmar con Kormac Valdebenito para su representación, decidieron partir a Chile.



"Yo tuve acercamientos con Medellín, pero al final no paso nada. La propuesta de La Serena me llamó mucho la atención. Desde el 20 de enero decidí desvincularme del 'Niche' Guerrero como agente, no hubo ningún inconveniente; decidí que Kormac Valdebenito me representara y él fue quien me acercó con la Serena".



Finalmente, Felipe dijo que llega al fútbol de Chile con la firme intención de ser titular. Allí compartirá con un exJunior, el chileno Matías Fernández. "En lo personal me gusta jugar, competir un puesto, estar en los 11 titulares y estar siempre vigente. Yo no me metí al fútbol para ganar plata si no para jugar y mejorar", le dijo al medio caleño.