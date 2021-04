Revelan la inédita razón por la que Yerry Mina salió de Barcelona

Yerry Mina llegó con muchas expectativas al FC Barcelona en el 2018, pero la falta de minutos en el equipo culé, bajo el mando de Ernesto Valverde, fue determinante para que el central colombiano diera un paso al costado y terminara su etapa en el fútbol español.

Sin embargo, André Cury, exresponsable del mercado sudamericano para el Barcelona en la era de Bartomeu, habló con el medio español Sport, y reveló la inédita razón por la que Mina salió del club catalán, asegurando que no fue por mal rendimiento o por alguna inconformidad, sino por la falta de dinero del club.



"Yerry Mina es el mejor central colombiano y, cuando el club lo vende, al cabo de seis meses ficha a Jeison Murillo, que debe ser el quinto central colombiano. Si el Barça hubiera estado bien de dinero, creo que Yerry se hubiera quedado, aunque hubiera ofertas de 35 millones, porque es joven, tiene calidad, marca goles… y, precisamente, ahora se sufre atrás en partidos importantes", dijo el ejecutivo.



Mina, quien fue transferido al Everton en el 2019 por una cifra cercana a 30.2 millones de euros, en declaraciones pasadas manifestó que su salida del equipo culé se dio por varios factores, entre esos la falta de minutos: "Fue un gran éxito cuando fiché por el Barcelona. Pero por una razón u otra, las cosas no salieron bien. No tuve el tiempo de juego que necesitaba",



Cabe resaltar que Yerry Mina tiene una opción de recompra por parte de Barcelona, la cual ronda los 60 millones de euros. El club catalán puede hacer uso de esta opción desde que el colombiano fue vendido a los toffees y firmó un contrato por cinco años.