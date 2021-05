Fuertes declaraciones de Pablo Carrozza sobre el 'Tino' Asprilla

Los comentarios por la difícil situación que atraviesa Colombia, en medio de la protesta social, no se detienen en el exterior. En esta ocasión, las críticas salpicaron a Faustino Asprilla. El siempre polémico periodista argentino, Pablo Carrozza, fuerte crítico de los futbolistas colombianos, lanzó en sus redes sociales un fuerte comentario sobre el exfutbolista, quien ha sentado su postura frente al Paro Nacional que completa 16 días.



El 'Tino' y Carrozza tienen una "pelea cazada" en redes desde hace algún tiempo. El más reciente rifirrafe se dio en marzo, cuando el argentino se refirió a los jugadores colombianos de River Plate y Boca Juniors, de tal manera que sacó de casillas a Asprilla.

"Me gustaría saber en qué anda el Tinto Asprilla, que hace unas semanas me insultó y me quiso poner a la gente en contra, por haber dicho que había muchos colombianos en el Boca - River. Capaz está amenazando a su pueblo, que reclama por sus derechos", publicó el jueves.



Este viernes continuó su arremetida contra el 'Tino', diciendo: "Asprilla hace unos años pidió la liberación de la jefa de una red sexual, que explotaba a menores de edad. No me sorprende que defienda a quienes llenan de sangre las calles de Colombia, ni que amenace con meterle bala a los que reclaman por sus derechos", destacó Carrozza en su cuenta de twitter, haciendo referencia a la solicitud que hizo el 'Tino' en 2018, pidiendo la liberación de la 'Madame'.

El reconocido periodista argentino le viene haciendo seguimiento al Paro Nacional en Colombia y es un fuerte crítico de la Conmebol, frente a la realización de la Copa América en territorio colombiano, en medio de la crisis que le ha costado la vida a más de 40 colombianos en dos semanas.