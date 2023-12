¿Quejumbroso James Rodríguez? Célebres opiniones le juegan en contra

Dicen que cada quien encuentra su lugar en el mundo. Algunos lo descubren en un instante, otros se pasan la vida en la búsqueda. Y puede ser el caso de James Rodríguez, a juzgar por sus declaraciones.

Recientemente, el zurdo concedió una entrevista en la que habló de las dificultades que encontró en Catar, a donde fue después de jugar en Everton y salir básicamente por una decisión de Rafa Benítez a su llegada al club. Era un reto difícil pero tan atractivo en lo económico que era difícil resistirse. Pero, según reveló, la adaptación fue en exceso compleja.



“En el fútbol, cuando todo el mundo toma un baño, se queda sin nada y allá los compañeros me decían: ‘No, no, no te puedes quedar así’. Yo quedé asustado", relató.



Y sumó un tema que realmente pareció insuperable: "Todo el mundo come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo les respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’”.



La pregunta inevitable era: ¿no sabía las costumbres del país antes de firmar un contrato por tres años? Tal vez sí, pero vivirlo de primera mano sin duda lo tomó por sorpresa.



Sin embargo, no es la primera vez que se lleva una impresión inesperada de un país a donde llega como estrella. Hace unos meses dijo sobre el fútbol de Brasil algo que no se oyó como él hubiera querido y generó algo de malestar en su actual club, Sao Paulo: "Pensé que aquí era menos físico, aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico”, dijo.



El tema es que dejó una puerta abierta para una posible salida, y eso tampoco sonó muy bien: "En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho". Aunque luego dijo que le gustaba Brasil porque "se parece mucho a mi país", la declaración inicial quedó en el aire.



Y entonces, los expertos en su vida recordaron que antes, en Europa, también tuvo otra decepción. Y fue un gran desconcierto pues en Bayern Munich lo apreciaban realmente y hasta quisieron negociar un contrato a largo plazo con Real Madrid por él, pero, según dijo Rummenigge, fue él quien dijo No. ¿Por qué?



"Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: 'qué estoy haciendo aquí con este frío'", contó en su momento.



"El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y 'chao', cada uno con su vida. Son maquinitas. El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No podía con el alemán", añadió.

​

Si, es inevitable preguntarse: ¿es muy quejumbroso James o realmente es tan difícil estar de país en país tratando de adaptarse? Puede que haya un poco de ambas cosas. Lo claro es que sí hay un lugar donde es y fue feliz y es en su segunda patria, España. Allí se nacionalizó. Claro, no será Medellín pero sí puede decirse que es su lugar en el mundo.



Ahora seguramente el fútbol o mantenga un tiempo más en Brasil y luego, por como van las cosas, puede acabar en Estados Unidos, cerca de su hija. Entonces se sabrá si le gusta el país o si va a volver a extrañar. Infortunadamente la fama está. Hay que ver si, después de todo, algo lo puede sorprender...