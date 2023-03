Falcao y una revelación inesperada: confesó el club que casi lo ficha

Falcao García no pasa por un buen momento en Rayo Vallecano, club donde milita actualmente y donde vive una gran sequía de goles la cual lo condenó al banquillo del cuadro de Vallecas.



Y es que el delantero colombiano anotó su último gol con el club el pasado 18 de octubre del año pasado cuando marcó en el empate del Rayo frente a Atlético de Madrid en condición de visitante.



De hecho, esta mala racha del atacante lo han puesto en la rampa de salida del equipo y hasta estuvo a punto de salir de él no solo en el mercado de invierno (hubo rumores sobre su salida al fútbol mexicano) sino también en el de verano del año pasado.

Eso fue lo que reveló el samario en sus redes sociales donde este miércoles ha estado respondiendo preguntas y comentarios que le han dejado varios de sus seguidores y uno de ellos dejó en claro los planes frustrados que tenía el colombiano para su futuro.



Ante la pregunta de un usuario en Twitter la cual fue: “Hay un rumor, que dice que ese verano estuviste muy cerca de fichar por el Real Zaragoza. ¿Qué hay de cierto? Gracias”, a lo que contestó Falcao: “Sí, muyyyy cerca”



De haberse dado este movimiento, Zaragoza que milita en segunda división en España, habría tenido dos colombianos ya que allí milita Gabriel Fuentes, ex Junior de Barranquilla. No obstante, no se dio este fichaje.



Cabe señalar que Falcao ha estado muy activo en redes sociales hasta el punto de contestar a una respuesta ofensiva por parte de un usuario que le dijo “Y se cumplen 18 años que no regreso al club que le dio todo…eso no se perdona tampoco” en un post donde el colombiano recordó su debut en River Plate.



A eso, el ariete contestó: “Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a Porto y ganara dinero”.