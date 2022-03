Rayo Vallecano se asoma al descenso y Falcao sigue fuera: ¿qué pasa?

Rayo Vallecano sufrió este fin de semana una nueva derrota en la Liga de España, que no solo agudiza su crisis de resultados sino que no pone de frente a una realidad que parecía evitable: el descenso.

El equipo de Iraola cayó 2-0 contra el modesto Cádiz, que ahora mismo está en zona de descenso con 24 puntos. Sí, el Rayo tiene 31 y aparece en el puesto 13 pero 7 puntos, cuando falta una barbaridad de temporada, parece un riesgo inminente.



El lío gordo es que ya son 8 partidos en línea sin ganar, 7 de ellos pactados con derrota, y eses es un lujo que un recién ascendido no puede darse. La última vez que ganó fue ya el año pasado, el 18 de diciembre (2-0) contra Alavés.



¿Qué pasa? "La principal razón por la que hemos perdido el partido de hoy es porque en las áreas no hemos estado nada bien, ni en la propia ni en la contraria. Por mucho que en el tránsito estés razonablemente bien y tengas un volumen de ocasiones más o menos bueno, las áreas marcan los partidos", explicaba el DT tras la caída del fin de semana.



Eld enominador común: un equipo que genera pero no está fino en la última puntada donde Falcao, el goleador, solía ser implacable. Pero sin él dentro del campo se sufre también e inclusive también con él pues las lesiones, su pesadilla, han vuelto a aparecer y han minado su confianza.



"Estamos en la pelea por la permanencia, igual que todos los equipos que están cerca nuestro. El de hoy era un partido muy importante para los dos, incluso al final hemos preferido ser para no perder el 'golaverage'. Somos conscientes de que estamos en una mala racha y está claro que estamos en la pelea por la salvación", añadió Iraola.



"Es pronto todavía para pensar en ese partido. Vamos a tener las bajas de Isi y Álvaro García por sanción, que son dos jugadores importantes. No tenemos que pensar en el rival, sabemos quién viene, pero jugamos en Vallecas con el apoyo de los nuestros. El jugar delante de nuestra afición es el mejor escenario para intentar darle la vuelta a esta racha y con esa fe vamos a trabajar esta semana". ¿Falcao? No se sabe todavía nada.