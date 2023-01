Se acaba el tiempo para Falcao en México: ¿fichaje caído o aplazado?

El mercado sigue abierto. Falta poco, a estas alturas ya no se habla de contrataciones programadas sino de sorpresas de última hora, que al menos en el caso de Falcao ahora no parece una opción.

El colombiano ha sido relacionado intensamente con el Cruz Azul de México, equipo que habría dado pasos ciertos para el fichaje que rompería la Liga MX, pero que, al parecer, se pellizcó muy tarde.



Versiones de prensa indican que hubo un principio de acuerdo entre el jugador y el club para completar su fichaje, pero necesitaba salir de dos jugadores para abrirle espacio a un extranjero más, lo que al final no se habría podido lograr.



El ecuatoriano Michael Estrada y el chileno Iván Morales no habrían encontrado una salida a tiempo y de esa manera Cruz Azul se vería obligado a desistir del fichaje de Falcao en este mercado, teniendo que esperar hasta junio cuando finaliza su contrato.



En ese momento, vale decir, las condiciones para las dos partes cambiarán, pues el colombiano tendrá necesidad de asegurar su futuro y seguramente encontrará más pretendientes.

El propio DT del Rayo Vallecano es consciente que aún hay tiempo para alguna sorpresa más, hasta el cierre de la actual ventana: "Quedan dos días y tienen que cuadrar muchas cosas para que haya una salida y una entrada. No está bajo mi control, pero sí que puede salir algún jugador", dijo.