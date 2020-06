Falcao va contra los extremos: no más racismo y no más violencia

Es tiempo de parar, de respetar, de tolerar y seguir adelante juntos, lejos de la polarización y los extremos.

Esa es la intención de Falcao, quien se ha sumado a una campaña para erradicar males muy presentes en el fútbol: "Paren elr acismo" y "paren la violencia", dice la camiseta que luce, en apoyo a la campaña de la FIFA.

El colombiano hace parte de Las Fifa Legends, que se han manifestado en contra de todo lo que nos enfrenta: "no al racismo y a cualquier forma de discriminación. También dicen no a la violencia en todas sus formas", dijo en sus redes sociales.



'El Tigre' trabaja a toda marcha en Galatsaray para el regreso de la Superliga de Turquía, peor no es ajeno a los hechos de violencia y al crimen de George Floyd. Este jueves también se sumó a la iniciativa de justicia en el #blacklivesmatter