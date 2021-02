Falcao quiere jugar ya: clásico Fenerbahce-Galatasaray el juego ideal

Falcao está que se juega. Y no es para menos: desde el pasado 2 de enero que no puede defender la camiseta del Galatasaray y una lesión lo dejó afuera, provocó las críticas de los aficionados y hasta pidieron su salida. Pero el ‘Tigre’ se quedó para demostrar que todavía puede rendir al máximo en Turquía y ya quiere demostrar que volvió más fuerte.



Luego de viajar a España y trabajar en su recuperación, el delantero colombiano volvió esta semana a Estambul para unirse a los entrenamientos del Galatasaray. Lleva 5 goles en 8 partidos jugados y ya no quiere dar más ventajas; por eso, le habría pedido a Fatih terim, su entrenador, que lo deje jugar este sábado en el clásico de la jornada en la Superliga turca, visitando al Fenerbahce.



Según publicó ‘Sporx’, Falcao le dijo a Terim: “quiero jugar el derbi y marcar un gol”. Y aunque no se sabe si el DT lo tendrá en cuenta entre los convocados para ese partido, los hinchas se ilusionan con una vuelta triunfal del ‘Tigre’, contra uno de los rivales favoritos del cafetero.



Y es que en 2020, Radamel ya le marcó gol al Fenerbahce jugando de visitante. De hecho, fue el héroe en un triunfo histórico 1-3, el 23 de febrero del año anterior. Con la actuación estelar de Radamel, Galatasaray rompió una racha de 20 años sin ganar en el estadio Sukru Saracoglu, justamente el mismo escenario para el partido de este sábado, a las 11 de la mañana (hora de Colombia).



Falcao ha enfrentado en 5 oportunidades al Fenerbahce y le ha marcado 3 goles, dos de ellos vistiendo la camiseta del Mónaco en fase previa de Champions League.



Muchos esperan que Falcao pueda estar en el duelo contra uno de sus grandes rivales, pues en Fenerbahce podría jugar Mesut Özil, flamante contratación en el último mercado.