¡Lleno de elogios! Así ha sido la carrera deportiva de Falcao García

A sus 34 años, Radamel Falcao García no para de sonar en el viejo continente, no solo por sus goles si no por los elogios que recibe. La carrera del delantero samario ha estado llena de grandes éxitos como también de unos cuantos malos ciclos, pero sin lugar a dudas sus enormes hazañas son las que siempre estarán en la memoria de los miles de fanáticos y miembros del deporte rey.

"Es uno de los delanteros que más me ha costado marcar", así recordó en la últimas horas Carles Puyol al delantero con pasado en el Atlético de Madrid. ¡Tremenda referencia! Pues para nadie es un secreto que si alguien tiene derecho ha hablar sobre un delantero difícil, es el excapitán del Barcelona, campeón del mundo con España, Puyol.



Pero el español no ha sido el único en elogiar a Falcao, días atrás el rústico exdefensor de Boca Juniors, Rolando Schiavi, también elogió al delantero, que en su momento con River Plate le causó grandes problemas al defensor argentino.

Los números de Falcao respaldan a los protagonistas del balompié que admiran la carrera y las características del futbolista colombiano; más de 250 goles en una cifra que ya casi llega a los 500 partidos, han hecho de Radamel Falcao García uno de los mejores delanteros del Siglo XXl, tanto así que jugadores estrellas de la ‘nueva era', como Kylian Mbappe y Lautaro Martínez tienen como referente al delantero nacido en Santa Marta.

Como si las nuevas ‘joyas' del mercado, fueran poco, jugadores del nivel de Lionel Messi, Robinho, Morata, Roberto Carlos, entre muchos otros más, han enaltecido al exjugador de AS Mónaco, Chelsea y Manchester United en su debido momento, destacándolo como uno de los mejores de la época. Y así lo demostró: en el 2012 fue galardonado como el mejor ‘9' de mundo en lo premios XI Mundial FIFA/FIFPro, compartiendo el frente de ataque junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Pero no solo los jugadores han destacado la labor del colombiano en los clubes que ha militado, los técnicos también lo han hecho, y es por eso que no es raro ver a Guardiola, Simeone, Jardim, entre otros, hablando bien del ‘Tigre', su eficacia y destello dentro del área fue, es y seguirá siendo un dolor de cabeza para los rivales. De esto pueden dar fe los jugadores e hinchas del Athletic Club Bilbao y Chelsea, quienes aún deben tener pesadillas con los goles del artillero cafetero en las recordadas finales del 2012.



Sin lugar a dudas, a pesar de los altibajos, la carrera del mpaximo anotador de la Selección Colombia a parte de estar llena de goles y títulos, está repleta de elogios, y es por eso que se puede decir que Falcao no solo es uno de los mejores delantero que ha dado Colombia, si no uno de los mejores de los últimos años, dejando una huella que recordarán los libros de historia.