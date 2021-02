¿Y por qué no jugó Falcao? Explican demora en regreso a Galatasaray

Estaba todo previsto: Falcao quería regresar de una buena vez a las canchas tras su última lesión y el Galatasaray necesitaba de sus goles para defender el liderato. Pero pasó el duelo contra Kasimpasa y no apareció.

Por suerte no se extrañó mucho en la victoria 2-1, pero sí quedó en el aire la idea de que, tal vez, el equipo se ha acostumbrado a jugar sin él.



Sin embargo, según el diario Sporx, la demora en su regreso no tuvo nada que ver y fue, de hecho, una medida de precaución más que necesaria.



“Fatih Terim no incluyó a Falcao en el equipo debido a la alta posibilidad de lesión por la cancha, que estuvo afectada por la nevada”, explicó el citado medio.



Las especulaciones se habían disparado en torno a la decisión del DT, pero la razón para no usarlo, a pesar de que 'El Tigre' está entrenando con normalidad hace varios días, parece lo más prudente. De hecho, a poco más de un mes de la Eliminatoria a Catar 2022, cuando Colombia enfrentará a Brasil y Paraguay, casi se agradece...



Ahora habrá que esperar que el próximo sábado, contra Alanyaspor, pueda darse el esperado regreso, que es clave para que gane ritmo de competencia cuanto antes.