No lo superan: Falcao vuelve a top de decepciones en Premier League

La Premier League ha tenido sus momentos, sus grandes leyendas pero también sus más destacadas decepciones, en el camino a convertirse en la mejor liga del mundo.

Y en ese segundo apartado, infortunadamente, se destaca un colombiano. El reconocido sitio Four Four Two hizo lo que llamó la selección de los "grandes fracasos de la Premier League" y no solo una vez sino dos mencionó el nombre de Radamel Falcao García.



Del samario dijo que llegó a Inglaterra "como uno de los mejores centro delanteros del mundo" pero después de la grave lesión de ligamento que lo había sacado también del Mundial de Brasil 2014, tras una eliminatoria fulgurante. En tono de burla dicen que desencantó no una sino dos veces y en dos de los clubes más prestigiosos de la Premier.



Le queda a Falcao la tranquilidad de una selección al menos polémica, pues incluyen a Forlán aunque es una tremenda figura en el United y a Crespo que marcó 20 goles con Chelsea. Curiosamente la mitad de los que llaman grandes desilusiones son latinoamericanos...



En fin, esta es la selección de las diez figuras que aterrizaron en territorio británico en medio de una gran expectativa pero que se fueron sin pena ni gloria:



10- Jared Borguetti- 2 goles en 19 partidos con Bolton

9- Roberto Soldado- 7 goles en 52 partidos con Tottenham

​8- Diego Forlán- 63 partidos, 10 goles con Manchester United

7- Serhiy Rebrov- 60 partidos, 10 goles en Tottenham

​6- Gonzalo Higuaín- 14 partidos, 5 goles en Chelsea

5- Claudio Pizarro- 21 partidos, 2 goles en Chelsea

4- Falcao- 26 partidos, 4 goles en Manchester United; 10 partidos, 1 gol en Chelsea

3- Hernán Crespo- 49 partidos, 20 goles en Chelsea

2- Fernando Morientes- 41 partidos, 8 goles

1- Andriy Shevchenko- 48 partidos, 9 goles