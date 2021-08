¡Lorelei tenía razón! La decisión de Falcao en Galatasaray y su futuro

Lorelei Tarón lo decía hace poco en sus redes sociales y hasta el agente de su marido salió a desmentirla. Pero ahora parece que estaba en lo cierto y que, como había anunciado, "nos vamos".

Falcao García habría aceptado una oferta de indemnización de parte del Galatasaray, que lo ha hecho todo para aburrirlo en este inicio de temporada, y estaría listo para emigrar a la liga en la que quería jugar.



Así lo afirmó el diario Sporx de Turquía: “¡Radamel Falcao ha aceptado! El Galatasaray se despide del delantero colombiano, que cuesta 9,5 millones de dólares anuales. Los caminos se separan del delantero de 35 años, que no estaba incluido en la plantilla”.



Lo dice con tanta certeza que ya lo único que se espera es un comunicado oficial. Se trataría de una decisión que va en contravía de lo que se había conversado en las últimas semanas, que era una reducción a cambio de finalizar su año de contrato, pues no había -de hecho no hay- ofertas sobre la mesa por él.



¿Y a dónde irá entonces? Si sale por al vía del acuerdo de Galatasaray, significará que es agente libre y eso despeja el camino para un equipo que en el pasado le había 'coqueteado' y que ahora iría por él.



"Llegó a un acuerdo de principio con el Inter Miami, uno de los equipos de la MLS propiedad de David Beckham. Las conversaciones recientes continúan siendo positivas”, asegura Sporx.



Para el club de Beckham es un impacto comercial asegurado, dado el prestigio del jugador en la comunidad latina de Estados Unidos. Sin embargo, podría reñir con Gonzalo Higuaín no solo en la cancha sino en materia de salarios, y la realidad es que el equipo no despunta todavía en el torneo local. Todo habrá que resolverlo. Por ahora, el adiós a Turquía parece definitivo.