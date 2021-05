Cifra implacable contra Falcao: en Galatasaray piden que se vaya

“Falcao terminó la temporada en la grada”, fue el título de la nota de ‘Fanatik’, uno de los medios turcos que no tuvo piedad con el delantero colombiano del Galatasaray, subcampeón de Turquía. Al ‘Tigre’ no le perdonan sus largas ausencias por lesión, pues llegó hace dos temporadas como la gran figura del club de Estambul y no pudo hacer un mayor aporte en estas dos campañas.



Radamel, sin embargo, fue el segundo futbolista con más goles en la Superliga turca 2020/2021, igualando a Mbaye Diagne con 9 anotaciones. Solo necesitó de 17 partidos para llegar a esa cifra y superar, por ejemplo, al holandés Ryan Babel, que en 32 apariciones marcó en 7 oportunidades.



Ese promedio goleador muchos no lo ven. Solo recuerdan las lesiones del ‘Tigre’ y que se haya perdido gran parte de la temporada. “Faltó más de lo que jugó y no pudo jugar en 23 partidos”, es la principal crítica al cafetero.



Otro medio que dedicó líneas a Falcao fue ‘Fotomac’. Y justamente atacó las ausencias por lesión de Radamel, entregando una cifra contundente en su contra, sumando las dos temporadas que lleva en Turquía: “49 partidos perdidos”.



Y es que, para ser honestos, Falcao jugó muy poco y falló más. En los dos últimos años, y sumando todas las competiciones, el ‘Tigre’ solo pudo jugar 40 partidos con la camiseta del Galatasaray.



Así, en las redes sociales los aficionados le piden que se vaya, aunque le queda un año de contrato. ¿Cuál será el futuro de Falcao?